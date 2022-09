‘Nee! Doe het niet!’ wil je Raynor Winn en haar man toeroepen

De Cape Wrath Trail komt ook in de buurt van Ardvreck Castle in Lairg. Beeld Getty Images

Néé, doe het niet! Je zou het Raynor Winn en haar man Moth willen toeroepen als zij besluiten het Cape Wrath Trail in de Schotse Hooglanden te gaan volgen. Een dikke driehonderd kilometer lange, ongemarkeerde route door de Schotse Hooglanden, die te boek staat als een van de moeilijkst te belopen langeafstandspaden van Groot-Brittannië.

Ja, ze hebben het eerder geflikt: toen ze onverhoeds dakloos raakten en Moth werd gediagnostiseerd met de zeldzame hersenziekte CBD, gingen ze met geen cent te makken en op een dieet van instantnoedels en thee de meer dan 1000 kilometer van het South West Coast Path om de zuidkust aan. Moths toestand bleek door de fysieke inspanning te verbeteren, en Winn schreef de bestseller Het Zoutpad – meer dan een wandelboek een universeel verhaal over tegenslag, hoop en doorzettingsvermogen, met een glansrol voor de kliffen en de zee.

Nabije dood

In het vervolg, De Wilde Stilte, vertelde Winn hoe zij een oude boerderij in Cornwall aangeboden kregen om op de uitgeputte landerijen de natuur terug te brengen. Hoe de reeën en de dassen er terugkeerden, een rijkdom aan insecten en vlinders. En het leven en de noeste arbeid in dat paradijs natuur zou, dachten ze, de conditie van Moth op peil houden in verweer tegen zijn degeneratieve ziekte. Zwaar gewandeld werd er ook, ditmaal in IJsland.

Maar een jaar later, schrijft Winn in het net verschenen Landlijnen, raakt Moth in ademnood. Hij valt, telkens weer, en voor hem is het zover: hij berust in de nabije dood. Tot zijn opperste frustratie wil Winn daar niet van horen. Maar tóch laat hij zich weer door haar vlot trekken, waagt zich aan voorzichtige ommetjes omdat zij een wandelkaart van Schotland heeft opgediept en de hang naar de Hooglanden van hun jonge jaren te sterk is.

Néé, doe het niet!

Onuitputtelijk schuldgevoel

Ze doen het toch. Natuurlijk. En de ontberingen zijn legio, van de ruigheid van het traject en de coronabeperkingen tot verminkte voeten, muggenwolken, steekvliegen, een kapot gehagelde tent en – overmaat van ramp – een defecte brander, waardoor ze het zonder thee moeten stellen. Winns schuldgevoel is onuitputtelijk (en wel erg vaak beleden, ook) als aanstichter dezes, maar ondertussen groeit de hoop. De toch al zo vermetele exercitie ontspoort als Moth van geen ophouden meer wil weten, al moet hij kruipen, en ze uiteindelijk 1600 kilometer afleggen van het hoge noorden naar thuis in Polruan, Cornwall.

Landlijnen volgt het beproefde recept van Het Zoutpad, met de natuurbeschrijvingen van de overweldigde Winn die zich zo lekker ontberingenvrij laten lezen, met Google bij de hand voor de plaatjes. Met de sores en mores van de langeafstandswandelaar en de spirituele beschouwingen over de verbinding met de aarde van al die duizenden voeten die door duizenden jaren heen over die paden zijn getrokken. (En had ik al thee genoemd?)

Verjaardagscadeau

Maar Winn groeit in haar schrijverschap en als politieke stem. Fel hekelt ze de man-made kaalslag in de landschappen die ze passeren (in het Groot-Brittannië van na de Brexit zijn in Europa verboden pesticiden weer toegestaan, ook weer zoiets). Weerkerend thema in Landlijnen is ook de enorme toename van het aantal daklozen waarvan ze onderweg de consequenties zien. En ervaren, want ook zij met hun gehavende uiterlijk en zware bepakking worden soms geweerd – aangezien voor de daklozen die ze zelf nog niet zo heel lang geleden waren.

Ondertussen is Winn door het succes van Het Zoutpad ook een Bekende Britse, die op de landlijnen wordt herkend door wandelaars die door het lezen van het boek zijn geïnspireerd; ze beschrijft het met onderkoelde humor, over een moeder bijvoorbeeld die als verjaardagscadeau een langeafstandpad lopen met haar dochter heeft bedongen. ‘Ik haat jou,’ sist die dochter tegen Winn.

Heerlijk de passage waarin ze worden aangesproken door twee nieuwsgierige mannen die haar niet herkennen en zich verbazen over combinatie middelbare leeftijd, grote rugzakken en aantal afgelegde kilometers. Of ze dat boek hebben gelezen, vraagt een van de mannen. ‘Het gaat over een stel dat hun huis kwijtraakt, hij blijkt een hersentumor te hebben of zoiets en dan wandelen ze het South West Coast Path. Aan het eind gaat hij dood.’ Stoïcijns blijft Moth zijn frietjes in de soep dippen.