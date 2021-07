Nee, Amerika is nog steeds niet aan de bitterbal, aldus Seth Meyers

Seth Meyers in 2019 in New York. Beeld Getty Images for Diamond Ball

Het stond inderdaad op de website, maar wie slecht had gekeken moest toch even slikken. Seth Meyers was gisteravond niet lijfelijk aanwezig op het eerste Boom Chicago Comedy Festival. De Amerikaanse talkshowhost zat thuis in New York en werd via een (gelukkig uitstekende) ­videoverbinding geïnterviewd door Boom­oprichters Andrew Moskos en Saskia Maas.

Meyers werkte eind jaren negentig als improv-acteur voor Boom Chicago en heeft een lange en vriendschappelijke geschiedenis met het duo. Het werd mede daardoor geen gesprek over zijn carrière of inspiratiebronnen. Moskos en Maas vroegen Meyers vooral naar persoonlijke herinneringen aan zijn tijd in Amsterdam.

Die had hij genoeg. Over de man die hem ooit na afloop van een show iets te drinken aanbood bijvoorbeeld. Had hij gelachen? ‘Nee, maar dat je niet grappig bent, betekent nog niet dat ik je geen aardige ­kerel vind.’

De schlemiel

Zo stroomden de vermakelijke anekdotes in elkaar over. Meyers is vermoedelijk de enige persoon ter wereld die Heineken van de tap het lekkerste bier op aarde vindt, een flink deel van zijn salaris verdween iedere maand in de Febo-muur en bitterballen zijn nog steeds niet doorgebroken in de Verenigde Staten.

Dat kun je geen diepte-interview noemen, maar mooie verhalen zijn ook wat waard. Meyers vertelde zowel op tv als tijdens zijn stand-up act vaak (en in detail) over zijn vrouw die beviel van een kind in de lobby van hun appartementencomplex. Iemand uit de zaal wilde weten of hij daar thuis geen last mee had gekregen. Zijn vrouw bleek het prima te vinden, zolang Meyers zichzelf in het verhaal maar als de schlemiel neerzette. Hij reageerde als een echte comedian: “Je hebt me iets mooiers gegeven dan een kind. Je hebt me tien minuten nieuw materiaal geschonken.”

Ted Lasso

Het Boom Chicago Comedy Festival duurt nog tot en met zondag 1 augustus. Elke dag staat er een interview op het programma met iemand die veel voor Boom heeft betekend.

Aanstaande zaterdag is dat Brendan Hunt. Hij is samen met Jason Sudeikis en Joe Kelly een van de drie drijvende krachten achter de AppleTV+-hit Ted Lasso, over een Amerikaan die een Brits voetbalteam gaat coachen. Het trio zou deze geweldige comedyserie al in 2000 hebben verzonnen toen ze in Amsterdam werkten en kennisnamen van die gekke sport genaamd ‘soccer’.

Verder bestaat het festival uit allerlei workshops en optredens. Gisteravond was er bijvoorbeeld een reünie tussen het improvisatiecollectief Op Sterk Water en Arjen Lubach, die de groep in 2012 verliet om iets voor tv te gaan doen.

Na negen jaar bleken zijn improvisatie­skills toch behoorlijk roestig. Waar zijn oud-collega’s soepeltjes door de geijkte sketches gleden, fungeerde Lubach noodgedwongen vooral als aangever.

Strakke lijnen

Wat Op Sterk Water doet, lijkt nogal op de gebruikelijke shows van Boom Chicago: scènes spelen op basis van suggesties uit het publiek. Een lastige tak van sport, die deels afhankelijk is van de toeschouwers en deels van hoe fris de acteurs zijn. En er is nog een derde factor: gewenning. Improvisatie heet elke avond anders te zijn, maar verloopt stiekem volgens heel strakke lijnen. Er wordt een minimusical gemaakt over hoe een stelletje uit de zaal elkaar ontmoette. Er wordt een sketch gespeeld die een van de leden voor- en achteruit kan spoelen, zodat de acteurs heel scherp moeten letten op wat ze zeggen. En zo zijn er nog veel meer vaste onderdelen. Het is knap en het werkt, maar het is óók een invuloefening.

Lubach genoot gisteren zichtbaar van deze nostalgische trip. Toch kun je je goed voorstellen dat hij ooit dacht: dit wil ik niet de rest van mijn leven blijven doen.

Boom Chicago Comedy Festival, t/m 1 augustus