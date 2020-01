Nederlandse taal en vrouwen kleuren popfestival Noorderslag

De Nederlandse zangeres en rapper S10 (Stien den Hollander). Beeld ANP

Zolang er jochies van dertien jaar rondlopen op Noorderslag heeft het festival toekomst. Ze zijn er gelukkig, met een vriendelijk geprijsd ticket op zak. Vraag waar ze voor zijn gekomen en ze antwoorden beleefd gelokt te zijn door rappers Gotu Jim en Ashafar.

Prille rappende twintigers met namen waar de oudere generatie vermoedelijk alleen van heeft gehoord dankzij hun kinderen. Het is de nieuwe lichting die staat te trappelen in de voetsporen te treden van vakbroeders die het ondertussen hebben gemaakt. Pepijn Lanen (Faberyayo van De Jeugd Van Tegenwoordig) ontfermde zich over Gotu Jim en Ashafar vond in Josylvio een mentor.

Noorderslag zoekt de jeugd. Niet alleen om levensvatbaar te blijven, maar ook vanwege de missie. Sinds de eerste editie in 1986 wil het een graadmeter zijn en een dwarsdoorsnede bieden van de stand van zaken in de vaderlandse popmuziek. Welk talent brak door en van wie wordt veel verwacht.

Met die insteek geldt het festival al drie decennia als belangrijkste samenkomst van de Nederlandse muziekindustrie. Maar hoewel het niet te merken is aan de drukte in De Oosterpoort waren ’s avonds aan de deur nog kaarten te koop. Dat geeft te denken, want het festival was altijd in een mum van tijd uitverkocht.

Nederlandse taal

Op het moment dat Joost (Klein) – als een volleerd popster, capuchon en zonnebril op – een stap waagt in het cultuurcentrum, stormen de tieners op hem af om met het fenomeen uit Leeuwarden op de foto te gaan. Om vervolgens weer verder te dwalen langs de negen podia waarop vijftig acts zich proberen te bewijzen. Om te concluderen dat zingen of rappen in de Nederlandse taal populairder is dan ooit.

Opvallend genoeg zijn het de alternatieve rockbands – van Litzberg en The Sweet Release Of Death tot Personal Trainer – die het Engels trouw blijven. Dat geldt ook de Groninger Simon de Wit alias Blanks, groot geworden dankzij YouTube. Sympathieke knaap die grossiert in opgewekte popliedjes: “Dreaming of the beach and the sunshine,” klinkt het in Simpler Times.

Vrouwen in overvloed

De dames van het Amsterdamse Lionstorm zoeken bewust met humor de confrontatie. “Viezeriken,” bijten ze het publiek toe. “Staan jullie lekker kruis tegen bil?” Zoek op Spotify en je ziet dat het stel in een playlist voor gay hiphop staat.

Nu we het toch over vrouwen hebben, ze zijn er in overvloed. En dat is weleens anders geweest, zeker toen bands nog de dienst uitmaakten. Pip Blom indierockt lekker onbevangen en Roxeanne Hazes heeft rake popdeunen.

Het is veelzeggend dat het grootste podium wordt gevuld door vrouwen die stuk voor stuk overtuigen. Zo blijkt zangeres Merve Dasdemir met Altin Gün deze editie een van de smaakmakers. Verfrissend, die greep naar Turkse muziek uit de jaren zeventig. Eefje de Visser intrigeert met haar volstrekt eigen Nederlandstalige pop en een bewonderenswaardige show waarin plaats is voor theatrale elementen.

Het was natuurlijk mooi geweest als Floor Jansen de Popprijs in ontvangst had genomen in Groningen. Helaas, een met haar Finse metalband Nighwish voor media geplande luistersessie gooide roet in het eten. Dat de jury verrassend voor haar koos, heeft ze vooral te danken aan haar optredens in het tv-programma Beste zangers waarmee ze doorbrak bij het grote publiek.

Floor Jansen kon niet bij de uitreiking zijn en sprak het publiek toe via een videoboodschap. Beeld EPA

Dat de winnaar niet zou optreden was op voorhand duidelijk, want er was tien minuten ingepland voor de uitreiking van de prestigieuze prijs. Sneu voor de jonge zangeres/rapper Stien den Hollander (S10) dat ze tegelijkertijd haar kwetsbaarheid moet tonen, ze verdient een intiemere zaal en minder rumoerige omstandigheden. Vergeleken bij haar is Merol Pippi Langkous. Ze houdt zich wonderwel staande in de grote zaal met pop die een tikje melig is maar toch een serieuze ondertoon heeft.

De 24-jarige Rotterdamse Davina Michelle doet goede zaken en pakt vriend en vijand in met haar dijk van een stem. Ook groot geworden dankzij Jan Smits Beste zangers en razend snel uitgegroeid tot een Nederlandse ster. Haar vertolking van Pinks What about us is glorieus, nu nog een eigen weg vinden. Maar wat een energie.

Joost doet er niet voor onder en stuitert als eigentijdse gabber over het podium en heeft goede vriend Donnie niet nodig. “Stilstaan is verboden!” De jeugd is nog wakker en viert ver na middernacht springend het feestje mee. Dat het tegen drieën nog druk is, is te danken aan Snelle, een van de populairste Nederlandstalige rappers, die voor het eerst met zijn Live Band optreedt en als prima uitsmijter fungeert.