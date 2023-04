Nederlandse radio-opnames uit 1979 van Chet Baker: fluwelen trompettoon, droef-romantische zang

Edwin Rutten en Chet Baker op 10 april 1979 in Studio 2 van de Vara. Beeld Beeld en Geluid

Jazzliefhebbers hebben weinig te zoeken op de Nederlandse radio. Niet één publieke omroep heeft nog een jazzprogramma. Jazz is dood in Hilversum. Hoe anders was dat vroeger. Van Vara tot Tros; allemaal hadden ze, vooral in de avonduren, hun eigen jazzshows.

Daar werden niet alleen jazzplaten gedraaid, er kwamen ook (internationale) jazzmuzikanten langs om te spelen. De KRO had Nine O’Clock Jazz, gepresenteerd en geproduceerd door Lex Lammen en Edwin Rutten.

Dé Edwin Rutten, ja. Maar behalve Ome Willem was en is hij ook een echte jazzgek (van zowel de passieve als de actieve soort). In 1979 wist Rutten voor Nine O’Clock Jazz tweemaal Chet Baker te strikken, de legendarische Amerikaanse trompettist die in 1988 op 58-jarige leeftijd om het leven kwam na een val uit een raam van een hotel op de Amsterdamse Prins Hendrikkade.

Frank Jochemsen, speurneus in dienst van het Nederlands Jazz Archief, vond de opnames uit 1979 terug. Tezamen vormen ze nu de dubbel-cd dan wel dubbel-elpee My Blue Room - The 1979 Vara Studio Sessions in Holland, die een mooie aanvulling vormt op de omvangrijke Chet Bakerdiscografie.

Versleten stem

De gangbare opinie is dat Baker zijn beste werk in zijn jonge jaren maakte. Deze opnames bevestigen nog eens dat hij ook later, na een door drugs verwoest leven, nog een geweldige muzikant én zanger was. Die fluwelen trompettoon was er nog altijd en hoe versleten zijn stem ook was, zijn zang klonk nog altijd zo mooi droef-romantisch.

De opnames werden gemaakt in Studio 2 van de Vara. Op het repertoire stonden behalve typische jazzstandards ook stukken van Wayne Shorter en Miles Davis. Diezelfde Davis zei ooit – geparafraseerd – dat het bij muziek niet gaat om noten, maar om de ruimte tussen die noten.

In de solo’s van Chet Baker op Blue Room zit vaak heel veel ruimte. Ongelooflijk, wat speelde die man in 1979 gedoseerd. Er zijn maar weinig muzikanten die in zo weinig noten zo’n indrukwekkend verhaal kunnen vertellen. Less is hier echt heel veel more.

De cd-versie van My Blue Room verschijnt 28/4