Nederlandse film Tess genomineerd op Buchmesse

De film van regisseur Steven Wouterlood maakt half oktober kans op de award voor beste verfilming van een kinderboek. Dat heeft distributeur September Films zondag bekendgemaakt.

Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat een Nederlandse film in de race is voor de prijs. In 2018 won de boekverfilming Kapsalon Romy de belangrijke prijs op de grootste boekenbeurs van Europa. Het was de eerste keer dat een Nederlandse film deze bekroning in de wacht sleepte.

Mijn bijzonder rare week met Tess won de afgelopen maanden al meer dan vijftien grote prijzen op buitenlandse festivals. Ook werd Tess bekroond door de ECFA, een Europese jury van tieners die elk jaar de beste Europese jeugdfilm van het jaar mag kiezen. De familiefilm, die momenteel in de Nederlandse bioscopen draait, staat ook op de shortlist van het Nederlands Filmfestival en maakt kans op een Gouden Kalf.

De film is gebaseerd op het boek van Anna Woltz en vertelt over Sam die bang is om als jongste van het gezin alleen over te blijven. Tijdens een vakantie op Terschelling begint hij met een zelfbedachte ‘alleenheidstraining’. Als hij Tess ontmoet, leert hij dat je je familie juist moet koesteren in plaats van ontvluchten. Rollen zijn er voor onder anderen Jennifer Hoffman, Hans Dagelet, Terence Schreurs en Julian Ras. Sonny van Utteren en Josephine Arendsen spelen de hoofdrollen.

Mijn bijzonder rare week met Tess draait nog in de Nederlandse bioscopen. Kapsalon Romy is vanaf komende week in de bioscopen te zien.