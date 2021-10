Nederlandse documentairemaker wint voor het eerst Studenten Oscar

Still uit ‘Waarom bleef je niet voor mij?’ van Milou Gevers. Beeld HUMAN

Milou Gevers maakte de film voor haar eindexamen aan de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam, waar ze in 2020 afstudeerde. In de film vertellen vier kinderen die een ouder verloren aan zelfmoord over de reis die zij aflegden vanaf het moment dat zij het nieuws hoorden. De documentairemaakster heeft als kind hetzelfde meegemaakt.

De film won eerder al de VPRO Documentaire Prijs, de KNF Award, de Neon Award op het Mo & Friese Filmfestival in Hamburg, de AHK Eindwerkprijs en de Cilect Prize 2021 voor beste documentaire.

De Studenten Oscars, die al zeventig jaar bestaan, worden uitgereikt door dezelfde organisatie als de Academy Awards, de bekende Oscars. Eerdere Nederlandse winnaars, in andere categorieën, waren de films Alaska (1990) en Grijs is ook een kleur (2017). Ook die filmmakers kwamen van de Nederlandse Filmacademie.



Praten over zelfmoordgedachten helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.