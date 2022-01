Nederlandse bioscopen zien filmfans naar België vertrekken

This image released by Sony Pictures shows Zendaya, left, and Tom Holland in Columbia Pictures' "Spider-Man: No Way Home." (Sony Pictures via AP) Beeld AP

De Nederlandse filmsector staat vooralsnog machteloos bij het vertrek van bioscoopbezoekers naar België. In Nederland zijn de bioscopen alweer drie weken dicht en er lijkt weinig uitzicht op versoepelingen. In Vlaanderen daarentegen zijn de bioscopen ondanks de coronamaatregelen weer gewoon open.

Vooral bioscoop Kinepolis in Antwerpen lijkt een populaire trekpleister voor het Nederlandse publiek. “Kinepolis is een sterk merk,” stelt een woordvoerder van de Nederlandse tak van het concern. “Zeker in het verleden, toen we nog niet in Nederland zaten, reisden veel filmliefhebbers naar Antwerpen om daar in goed geoutilleerde zalen van nieuwe titels te genieten. Dat zijn ze nog niet vergeten.”

Cijfers kan de woordvoerder niet geven. Maar ‘de zalen in België zitten vol, zeker bij blockbusters als Spider-Man of Matrix’. De reden is duidelijk: “Het is ook voor de fans helaas volstrekt niet duidelijk wanneer die films weer in Nederland op groot doek te zien zijn.”

Veilig uitje

Voorzitter Boris van der Ham van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters noemt het ‘buitengewoon zuur’ dat de Nederlandse bioscopen niets kunnen veranderen aan de situatie. “Het blijft heel moeilijk te verkroppen dat de coronabesluiten in omringende landen op basis van feiten worden genomen,” stelt hij. “Bioscopen bewijzen al sinds het begin van de pandemie een veilig uitje te zijn, alle coronaregels worden nageleefd. Er is in Nederland nog geen enkele besmetting in een bioscoop geconstateerd.”

Ook de filmdistributeurs kunnen weinig anders doen dan afwachten. Universal Pictures trok met Spider-Man volle zalen toen de huidige lockdown werd aangekondigd. “We vinden het heel spijtig dat Nederland een van weinige landen is waar de bioscopen op dit moment gesloten zijn,” stelt een woordvoerder. “We hopen op een snelle heropening zodat we al onze mooie titels weer kunnen draaien.”