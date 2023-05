Nederlands Theater Festival: de elf beste voorstellingen van een ongekend divers seizoen

Ook het alom geprezen The Story of Travis (Theater Rotterdam en WellMade Productions) haalde de juryselectie. Beeld Mark Bolk

Onder leiding van juryvoorzitter Abdelkader Benali werden de elf meest indrukwekkende theaterproducties van het moment geselecteerd. Amsterdam is goed vertegenwoordigd met Vogels (regie Alize Zandwijk bij ITA) en Jihad van Liefde van George & Eran (Meervaart & Senf i.s.m. A’dams Andalusisch Orkest / George & Eran Producties).

Maar ook de bejubelde voorstelling van ITA-regisseur Eline Arbo bij Het Nationale Theater De Jaren haalde de selectie van de beste theatervoorstellingen. Yara’s Wedding van het Groningse NITE, een ‘spektakel van zang dans en tekst’ werd geselecteerd. Het alom geprezen The Story of Travis (Theater Rotterdam en WellMade Productions), met een volledig zwarte cast én een zwart artistiek team, geschreven door de Amsterdamse Esther Duysker, maakt het lijstje grotezaalproducties compleet. Die laatste werd ook door de Wijkjury, een groep ‘gewone mensen’, geselecteerd als meest indrukwekkende voorstelling.

Uit de kleine zaal haalden De Dappere Soldaat van Steef de Jong, Analoog van de HOE, dansvoorstelling Dark Matter van Cherish Menzo, Ik zeg toch Sorry (Raymi Sambo Maakt/Theatergroep Aluin) over het slavernijverleden, Zeemaal van Sien Vanmaele/Laika en de locatievoorstelling The Underground van NITE de juryselectie.

Het beste cabaret

Voor het eerst dit jaar maakte de jury ook een Cabaret Collectie met de beste cabaretshows van het seizoen. Saman Amini zit daarbij, met zijn eerste cabaretshow Saman Amini’s integratieplan, en het al bejubelde duo N00B met N00B speelt N00B. Verder werden nog Jawad Es Soufi met Waarom ben jij zo? geselecteerd, Merijn Scholten met zijn Team Solo, Nina de la Parra & Sanne Landvreugd met BloodBitches, Peter Pannekoek met DNA en Yentl en de Boer met Modderkruipers.

De Nederlandse Toneeljury noemt de voorstellingen dit jaar een ‘mooie oogst’. “Het eerste seizoen zonder coronalockdowns bracht een ongelooflijk mooie oogst op aan voorstellingen, die de veelzijdigheid van het Nederlandse theateraanbod eens te meer bevestigt. Voor publiek én makers is het een verademing om weer samen te kunnen komen in de zo geliefde grote schouwburgzalen, evenals in de allerkleinste bovenzaaltjes, om daar van het rijke aanbod en het samenkomen en uitwisselen te genieten.”

Het Nederlands Theater Festival vindt plaatst van 7 tot en met 17 september in Amsterdam. Op zondag 17 september worden de VSCD Toneelprijzen en andere prijzen uitgereikt in Internationaal Theater Amsterdam, tijdens het traditionele Gala van het Nederlands Theater.

Dit zijn de geselecteerde voorstellingen door de Toneeljury van het Nederlands Theater Festival: Grote zaal De Jaren door Het Nationale Theater/Eline Arbo Jihad van liefde door Meervaart & Senf i.s.m. Amsterdams Andalusisch orkest en George & Eran Producties The Story of Travis door Theater Rotterdam/Well Made Productions/Alida Dors, Romana Vrede Vogels door ITA-ensemble/Alize Zandwijk Yara’s Wedding door NITE/Schauspiel Hannover/Asko Schönberg Ensemble/Slagwerk Den Haag/Guy Weizman, Roni Haver Kleine zaal Analoog door De Hoe/Willem de Wolf/Louis Janssens Darkmatter door Frascati Producties/Cherish Menzo/GRIP i.s.m. De Coproducers De Dappere Soldaat door Toneelschuur Producties/Steef de Jong Ik zeg toch sorry door Raymi Sambo Maakt & Theatergroep Aluin Zeemaal door Sien Vanmaele & Laika Locatievoorstelling The Underground door NITE (NNT, Club Guy & Roni, Asko|Schönberg, Slagwerk Den Haag)

Cabaret Collectie, door de Cabaretcommissie samengesteld Saman Amini’s integratieplan – Saman Amini Waarom ben jij zo? – Jawad Es Soufi n00b speelt n00b – n00b Team Solo – Merijn Scholten BloodBitches – Nina de la Parra & Sanne Landvreugd DNA – Peter Pannekoek Modderkruipers – Yentl & de Boer

Over de auteur: Lorianne van Gelder schrijft ruim tien jaar voor Het Parool, vooral over theater, cultuur en media. Ook is zij presentator van de wekelijkse Paroolpodcast Amsterdam wereldstad.