Nederlands Studenten Orkest voor de 70ste keer in Concertgebouw: ‘Een aanslag op je studie, maar dat is het zeker waard’

Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) werd in 1952 opgericht, en ieder jaar is de samenstelling anders. Beeld Veerle Bastiaanssen

Een lage zon, af en toe rijdt er een tractor voorbij met een oplegger vol hooibalen achter zich. Tussen de weilanden in een boerderijachtige keet klinkt Bruckners Zevende symfonie. 85 studenten repeteren onder leiding van Jurjen Hempel op het laatste deel. “Violen, jullie blijven hier forte spelen, de blazers gaan zachter, daar is over nagedacht door Bruckner,” worden ze aangemoedigd vanaf de bok.

Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) is aan het werk. Dit instituut werd in 1952 opgericht, en ieder jaar is de samenstelling anders. Studenten vanuit heel Nederland kunnen auditeren om mee te doen aan een project van een maand, met toprepertoire op de lessenaars. Deze editie speelt het orkest voor de zeventigste keer in het Concertgebouw, waar de concerttour door ­Nederland en België traditiegetrouw wordt afgesloten. Maar eerst geldt nog een stevig repetitieschema van acht uur per dag in het Brabantse Someren.

Jongensachtig nonchalant

Achter Hempel tegen de wand hangt een vlaggetjesslinger, en her en der een ballon. De sfeer is studentikoos. Probleemloos spreekt Hempel de taal van deze groep gemotiveerde twintigers. Hij dirigeert het NSO voor de zesde keer en is jongensachtig nonchalant in zijn optreden. Waarom klikt het zo goed? “Ach, je moet een beetje gevoel voor humor delen, en eindeloos geduldig repeteren,” zegt de 61-jarige dirigent met een kop koffie in de hand. “Het heeft geen zin om tierend op de bok te staan en te zeggen wat er allemaal aan schort. Je moet ze vertrouwen schenken en dat betalen ze dubbel en dwars terug.”

Even later: “Maat 281: koper, vol licht en geluk hier!” Majestueuze Brucknerakkoorden vullen de ruimte. In de hoek op een kist ligt een verdwaalde fagot naast de NSO-mascotte: een reusachtige teddybeer. Achterin, op een verhoging, zitten de koperblazers. Voor een van hen, trombonist Siebren van Noort (22), is het ook de zesde keer. “Een halfjaar van mijn leven is al in het NSO gaan zitten,” zegt hij met een glimlach. “Zelfs op het diepste dieptepunt, tollend van de intensiteit, dacht ik nog: dit is zo vet, dit wil je doen. Je stort je met z’n allen op de muziek, je hebt dat ene doel en niets anders.”

Op elkaars lip

“Het NSO is een uitzonderlijke belevenis die je niet kunt uitleggen aan iemand die niet heeft meegedaan,” beaamt fagottist Noortje van Doorn (23), student geneeskunde. “In een mum van tijd ben je één grote familie. Het is een idiote ervaring, de hele dag op elkaars lip zitten. In een stroomversnelling kom je nader tot elkaar. Je leert niet alleen muzikaal veel, maar ook als mens. Ik maak vrienden voor het leven. Je maakt alles mee, de euforie en de slechte momenten. Moe zijn, heimwee krijgen, dat hoort er allemaal bij.”

Van Noort, student transport, infrastructuur en logistiek, vindt dat hij een betere musicus is geworden door zijn NSO-deelname. Je leert er bewust en beter luisteren en bent iedere dag met andere details bezig, zegt hij. “Het is niet interessant dat er weleens iets misgaat. Voor het publiek geeft het NSO een andere luisterervaring dan een professioneel orkest. Iedereen gaat er vol voor, en dat kun je horen.”

Tijdens de repetitie zegt Hempel met nadruk tegen de koperblazers: “Straks in het Concertgebouw alleen naar mij kijken, niet naar elkaar luisteren, dan ben je te laat met je inzet. Een prachtige zaal, maar het podium is lastig, je hoort elkaar slecht.”

In de boerenschuur wordt wel goed naar elkaar geluisterd. De mooiste noten? “Tijdens het tweede deel van Bruckner zitten mensen huilend te spelen, die muziek raakt enorm,” zegt Van Noort. “De violen en de houtblazers op een bepaald moment samen, kippenvel.”

Steengoede muziek

Concertmeester Adriaan van Es (20) studeert rechten en viool: “Als eerste violist heb ik nog nooit zo genoten van een orkestpartij als in dat ene stukje van het tweede deel dat Siebren noemt, schitterend.”

Van Es ging van kleins af aan al naar concerten van het NSO, en wilde nu graag meedoen als concertmeester. “Dit programma met Bruckners Zevende symfonie en het Celloconcert van Elgar vormde voor mij de aanleiding om te auditeren. Ik leer echt aanvoeren, ik leer concertmeester te zijn. Het is ook buitengewoon stimulerend om te spelen met Ella van Poucke, zij soleert in Elgar. Je ontwikkelt een dynamiek in het samen fraseren met de solist.”

Hempel, aan het einde van de repetitie: “Steengoede muziek, hè?! Als ik zo’n programma samenstel denk ik: welk stuk ga ik gedurende dertien concerten steeds mooier vinden? Bruckner is de hemel. Zo’n periode is verfrissend. Je duikt in het voorjaar de koele zee in en komt er herboren uit, dat gevoel. Het pure dat van deze jongelui afstraalt is aanstekelijk. Dit is natuurlijk een aanslag op hun studie, maar dat is het zeker waard. Wanneer je uit deze maand komt, ben je twee dagen doodmoe, maar daarna word je wakker en denk je: wanneer mag ik weer?”

Het zeventigste optreden van het NSO in het Concertgebouw met Bruckners Zevende symfonie, Elgars Celloconcert en Motion Blur Streaks van Christiaan Richter: 27 februari om 20.15 uur.