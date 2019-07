Nederlander wint miljoen euro met podiumplek op WK Fortnite

Het onderdeel duo’s, waarbij twee gamers samen moeten proberen de andere 49 duo’s te verslaan, duurde twee dagen. Onder de in totaal honderd gamers waren vier Nederlanders, maar naast Jong wist niemand de finaleronde te bereiken.

De 17-jarige Dmitri van de Vrie, vooraf getipt als de grootste Nederlandse kanshebber, eindigde in de top tien. Hij verdiende overigens ook nog twee ton met die prestatie. De winnaars, de Noor Emil ‘Nyhrox’ Bergquist Pedersen en Thomas ‘Aqua’ Arnould uit Oostenrijk, namen elk drie miljoen mee naar huis. Alle deelnemers kregen 50 duizend dollar door zich überhaupt te plaatsen voor het kampioenschap. Het totale prijzengeld bedroeg 30 miljoen dollar.

Fortnite domineert al meer dan anderhalf jaar het gamelandschap en wordt wereldwijd door zo'n 250 miljoen mensen gespeeld. De Fortnite World Cup is dan ook het grootste gametoernooi uit de geschiedenis. Het evenement vindt plaats in het Arthur Ashe stadion in New York met meer dan 20 duizend zitplaatsen. Online keken er nog eens miljoenen mensen live mee.

