Nederland sleept twee Gouden Rozen binnen

In de serie #tagged is te zien hoe jongeren hun smartphone gebruiken bij bepaalde situaties. Beeld KRO-NCRV

De organisatie Rose d’Or maakte de winnaars zondagavond bekend, in een ceremonie in Kings Place, die werd begeleid door komiek Sir Lenny Henry.

De documentaire The Greenaway Alphabet, gemaakt door Saskia Boddeke, gaat over de kunstenaar Peter Greenaway. Hij maakt samen met zijn dochter Zoë een speciaal alfabet. Tijdens de uitreiking wist de documentaire de twee andere Nederlandse genomineerden in de categorie Arts, Dance or Die en Instant Dreams, te verslaan.

In de categorie Social Media Video Series won #tagged (bekend als SWIPE in het Engels). In die serie op YouTube zie je hoe jongeren omgaan met bepaalde situaties en hoe ze daarbij hun smartphone gebruiken.

De NTR-jeugdserie Van vader naar moeder zag de prijs in de categorie Children en Youth aan zich voorbij gaan. In die categorie sleepte het Noorse ZombieLars de prijs in de wacht.