Nederland is weer een beetje mooier, met dank aan haattweets

Make Holland Great Again. Beeld NPO 3

Onder het motto Make Holland Great Again trok Sahil Amar Aïssa er met jonge programma­makers op uit om met ‘geheime missies’ van Nederland een betere plek te maken. Dinsdag waren bij BNNVara de eerste drie geheime missies te zien.

De eerste behelsde een BNN-stokpaardje: donors werven. Floor (22), Fabian (40) en Patricia (58) zaten te wachten op respectievelijk een donorhart, -nier en -long. Copd-patiënt Patricia was na bijna vijf jaar van de wachtlijst gehaald omdat ze ook leukemie had gekregen – dubbele pech. Maar de makers van Make Holland Great Again wilden er geen treurtv van maken, dus verzonnen ze een ludieke actie waar de makers van Rambam jaloers op zouden zijn. Ze veranderden ’s nachts de plaatsnamen Hardenberg, Dieren en Dongen in Hartenberg, Nieren en Longen, om zo het nieuws te halen en daarmee aandacht te vragen voor de noodzaak van donoren. Missie geslaagd.

Een tweede missie betrof een actie tegen haters op sociale media. Daar had Oh Oh Cherso-sterretje Bibi Breijman als vriendin van Waylon zoveel mee te maken gehad dat ze er ‘een haatlitteken’ aan over had gehouden. Daarom zetten de makers van MHGA de gehandicapte Eva – die in een rolstoel zat en geen armen had – op straat neer zodat ze aan behulpzame voorbijgangers kon vragen of ze een tweet voor haar wilden typen. Deze tweet over Bibi werd allengs hatelijker, maar pas toen Eva ‘hang jezelf op’ dicteerde, haakten de meeste voorbijgangers af. Op die ene na die als laf argument aanvoerde: “Ach, je zal altijd haters hebben.”

De laatste missie was het vinden van een single waar een kersverse weduwnaar goede herinneringen aan had.

Lips had een positief programma gezien dat Nederland inderdaad een beetje mooier had gemaakt. En hij registreerde zich dezelfde avond nog als donor.

