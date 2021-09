Nederland is talkshowmoe: ‘Lijkt allemaal op elkaar’

Khalid Kasem en Sophie Hilbrand. Beeld Brunopress

“Weet je wat ik zo gek vind?” stelt Fons van Westerloo. “Dat omroepen zich niet realiseren dat de mensen overdag hard werken. Dat ze thuiskomen, misschien even naar het journaal kijken, maar dan willen ontspannen. Zoals dat bij De Wereld Draait Door gebeurde. Gaan ze daar serieus zitten doen.”

Met ‘daar’ bedoelt de oud-topman van RTL en SBS6 de nieuwe talkshow Khalid & Sophie, de opvolger van De Vooravond van Renze Klamer en Fidan Ekiz. Die twee moesten weg omdat, zo stelde de top van BNNVara, ‘het programma urgentie miste’. Met opvolger Khalid & Sophie wil het nog niet lukken. De afgelopen week keken tussen de 351.000 en 455.000 belangstellenden. Daarmee ontbrak het programma in de top 10 van best bekeken programma’s, het merendeel van de uitzendingen stond zelfs niet in de top 20. De cijfers van Stichting Kijkonderzoek laten meer zien. Van de laatste vijf werkdagen was

Jinek alleen vrijdag (812.000) en maandag (683.000) in de top tien te vinden, op een zevende en negende plek. Dat lukte concurrent Op1 alleen gisteravond, met een negende plaats. En nu de nieuwe talkshow van Johnny de Mol (HLF8) ook nog niet innig wordt omarmd door de kijker – na de eerste uitzending (423.000 kijkers) halveerden de aantallen – kan geconcludeerd worden dat er talkshowmoeheid is ontstaan.

Een op de tien geschikt

Dat komt door overkill, vindt Van Westerloo. “Het is veel te veel voor dit kleine landje. Je kunt niet interessant blijven als je elke keer dezelfde gasten hebt.”

Vaak B-artiesten, meent Johan Derksen. “Altijd moet ik aan mijn vrouw vragen wie daar zitten, maar zij weet het ook niet. Het zijn artiesten die net doen alsof ze belangrijk zijn. Voor mij een reden om er niet meer naartoe te gaan. Ik wil daar niet bijhoren.” De presentator mist een personality als talkshowhost. “Als Jeroen Pauw morgen weer begint, heb je topcijfers, hoor. Van de mensen die er nu zitten, is misschien een op de tien geschikt. En Sven Kockelmann, de allerbeste, heeft geen talkshow. Dat is de wereld op z’n kop. Kijk, Johnny (de Mol) onderscheidt zich daar aan tafel door te zijn wie hij op straat en in het café ook is. Hij is in ieder geval zichzelf. Ik begrijp niet hoe de mensen die erover gaan, het in hun hoofd halen een advocaat (Khalid Kasem) aan te stellen als talkshowhost. Die nog nooit op televisie is geweest, nog nooit heeft gepresenteerd, maar wel dit tijdslot mag vullen. En dan gepikeerd zijn als mensen zeggen: hij beheerst het niet. Gek hè? Als ze mij morgen advocaat maken, beheers ik het toch ook niet?”

Omgekeerd coronaeffect

Eva Jinek Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Jort Kelder, een van de presentatoren van Op1, steekt de hand ook in eigen boezem. “Talkshows moeten zich meer onderscheiden in de line-up. Vroeger was het verschil tussen De Wereld Draait Door en Pauw & Witteman groot. In tempo, in onderwerpkeuze, in presentatie, in alles. Nu is het een beetje soep aan het worden. Het lijkt allemaal op elkaar. Er moeten meer verschillen komen. Betere redactionele ideeën, dat geldt zeker ook voor Op1.”

Nog een argument. “Het omgekeerde corona-effect,” stelt Kelder. “Je associeert talkshows en televisie zo met slecht nieuws en de sombere periode. Mensen voelen zich nu misschien ook een beetje bevrijd dat ze die tv niet hoeven aan te zetten. Maar als we straks de algemene politieke beschouwingen hebben en de formatie op gang komt, wordt het weer stukken spannender.”

Volgens Derksen is de spanning ver te zoeken. Hij, Wilfred Genee en René van der Gijp haalden deze zomer, zeker voor SBS6-begrippen, klinkende kijkcijfers met hun dagelijkse De Oranjezomer. “Maar dat was meer een opinieshow dan een talkshow. De gast die er kwam, had meer een remmende werking op ons. De gasten in andere talkshows worden door ijdelheid gedreven en zitten vaak veel te voorzichtig te doen. Als mensen het lef zouden hebben om écht te zeggen wat ze vinden, dan komen de kijkers wel weer hoor,” aldus Derksen, die Eva Jinek wel een goede presentatrice vindt. “Maar ook zij heeft te veel B-artiesten en popiejopie onderwerpen. Bovendien beging ze een grote fout door in haar eerste uitzending meteen op de melodramatische toer te gaan met de uitzending over Peter R. de Vries.”

Op1 Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Voorspelbare onderwerpen

Bert van der Veer, voormalig regisseur en programmadirecteur, wijst in eerste instantie op het weer. “Dat speelt altijd een rol, maar ik denk eerder dat er sprake is van coronamoeheid, kabinetscrisismoeheid en misschien zelfs een Afghanistanmoeheid dan een talkshowmoeheid, al zijn de onderwerpen voorspelbaar. Op1 en Jinek floreren op basis van de actualiteit, maar misschien is nu het moment gekomen om dat een beetje los te laten. Maar we zijn er natuurlijk ook moe van om elke keer maar weer te horen wat we wel en niet moeten doen, hoe de overheid het niet goed doet. Daarom stemt de show van Johnny de Mol mij vrolijk. Die cijfers gaan stijgen.”

Van Westerloo denkt het tegendeel. “Johnny strijdt voor een verloren zaak. Hij kan het schudden. De ervaring leert: als een programma de eerste week niet aanslaat, kun je het beter gewoon cancelen, want dan komt het niet meer goed. Het zijn makkelijke gasten en het is heel vrijblijvend. Renze en Fidan hadden wat dat betreft de juiste mix. Een muziekje, goeie gesprekken, de juiste vragen, dáár ben je aan toe. Het is nu te zwaar en serieus. Door covid haalden ze bij de latenightshows van de NPO en RTL goede cijfers, maar dat is nu voorbij. En dat keert niet meer terug.”