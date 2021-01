Nationale Opera & Ballet heeft nieuwe directeur: Stijn Schoonderwoerd

Stijn Schoonderwoerd. Beeld Frank de Roo

Schoonderwoerd is allesbehalve een onbekende in het Amsterdamse operahuis. Hij was eerder al zakelijk directeur van Het Nationale Ballet, zat in het bestuur van Het Muziektheater en was daarvoor directeur van het Nederlands Philharmonisch Orkest/Nederlands Kamerorkest, waar hij al op zijn 30ste als adjunct begon, en financieel manager van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Sinds 2014 was hij algemeen directeur en bestuurder van het Nationaal Museum van Wereldculturen, dat voortkwam uit de fusie van het Tropenmuseum, Museum Volkenkunde, het Afrika Museum en, vanaf 2017, het Wereldmuseum Rotterdam.

Omdat het NedPho en het Nederlands Kamerkoor sinds jaar en dag het meerdendeel van de operaproducties bij De Nationale Opera begeleiden, was Schoonderwoerd nauw betrokken bij tal van voorstellingen gedurende de periode waarin Pierre Audi en de toenmalige orkestchef Hartmut Haenchen de artistieke koers bepaalden. Daartoe behoort onder veel meer de veelbesproken cyclus Der Ring des Nibelungn van Wagner. Haenchens opvolger, de betreurde Yakov Kreizberg, dirigeerde in Amsterdam nauwelijks opera’s. Schoonderwoerd deed in die jaren ruimschoots ervaring op in het hoofd bieden van bezuinigingsrondes.

Hij noemt Nationale Opera & Ballet ‘de mooiste organisatie uit de hele cultuursector’. “DNO en HNB behoren tot de artistieke wereldtop en het is opwindend daaraan te kunnen bijdragen.”

Operadirecteur Sophie de Lint en Ted Brandsen, directeur van het ballet, zijn verheugd met de komst van Schoonderwoerd. “Hij is een uitstekende bestuurder met een sterke financiële achtergrond en een grote liefde voor muziek, opera en ballet en is heel goed in staat mensen met elkaar te verbinden.” Dat oordeel wordt gedeeld door Jean-François van Boxmeer, voorzitter van de raad van toezicht van Nationale Opera & Ballet.