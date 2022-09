Narcosis geselecteerd als Nederlandse Oscarinzending

Fedja van Huêt en Thekla Reuten in Narcosis.

In Narcosis, de debuutfilm van regisseur Martijn de Jong en geschreven samen met Laura van Dijk, raakt een gezin ontwricht wanneer de vader van het gezin (Fedja van Huêt) niet meer bovenkomt na een professionele duik. Merel (Thekla Reuten), de moeder in het gezin, heeft het zwaar met het verlies en gaat alles dat met zijn dood te maken heeft uit de weg. Dat raakt ook haar jonge kinderen. Merel moet het verlies dan ook onder ogen komen.

Vorig jaar werd de film Do Not Hesitate van regisseur Shariff Korver ingezonden. De laatste keer dat Nederland een Oscar won voor beste lange speelfilm was in 1998. Toen won Karakter. Ook in die film vertolkte Van Huêt een van de hoofdrollen. De laatste keer dat een speelfilm een nominatie kreeg, was in 2004: De Tweeling. Daarin was Reuten te zien.