Nadia Moussaid kreeg veel berichtjes: ik ben verliefd op je vader

Nadia Moussaid volgde met haar vader de route die hij eind jaren zeventig vanuit Marokko volgde op zoek naar een beter bestaan. Ze reisden, in de omgekeerde volgorde, vanuit Schiedam via Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje terug naar Marokko voor Mijn vader de gelukszoeker. In Tanger wees hij Nadia hoe hij als 17-jarige langs de douane glipte door over een muur te springen. “Door de ellende word je acrobaat.”

Tijdens zijn jeugd in Fez deed vader Alice ronduit vies werk. Dat werd wel duidelijk in de mooie slotaflevering. Als 13-jarige werkte hij in leerlooierijen en toen hij 9 was droeg hij al zijn steentje bij aan het gezinsinkomen als koperpoetser en loopjongen op de markt.

Aan de kust troffen ze jongemannen die anno nu de oversteek naar Europa willen wagen. Het is een droom die iedereen meesleept, aldus Alice. “Als iemand mij had gezegd dat ik niet moest gaan, had ik niet geluisterd.”

Pas nu, als zestiger, laat hij zijn emoties toe. “Als migrant moest hij altijd vooruit, vooruit, niet terugkijken,” zei Nadia. Dat Alice zo open en gevoelig sprak over zijn leven als ‘gelukszoeker’, maakte de soms wat rommelige serie toch zeer de moeite waard. Nadia had enthousiaste reacties gekregen, vertelde ze even later bij Media Inside. “Veel berichtjes: ik ben verliefd op jouw vader.”

Over Media Inside gesproken: wat verrukkelijk dat het er weer is. Niet al te belangrijke medianieuwtjes worden met bittere ernst bediscussieerd. BN’ers die al hoog te paard zitten, krijgen een extra aai over de bol en worden de hemel in geprezen, fantastisch toch? Lips vindt dat dus héél mooi, ontzettend leuk dat Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen dat doen. Héérlijk om naar te kijken. Dat zou Lips nog veel vaker op tv willen zien.

