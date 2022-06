Nadia de Vries is in haar romandebuut ‘De bakvis’ voortdurend buitengewoon

Beeld -

Een hoofdstuk in de roman De bakvis van Nadia de Vries is getiteld: Ik schijt door mijn tralies heen. Ook ik maak mezelf aanwezig. Meer hoofdstukken hebben van zulke veelzeggende titels. Deze typeert sterk wat er met de hoofdpersoon aan de hand is. Het hoofdstuk begint met: ‘Wanneer een mens een groot verlies te verduren krijgt, helpt het om jezelf een geschenk te geven.’ En daarmee bedoelt ze: ‘Geef jezelf iets wat totaal niet bij je oude zelf past maar wat desondanks goed voelt, zodat je een glimp mag opvangen van een andere, minder verdrietige versie van jezelf – eentje die ogenschijnlijk minder verloren heeft.’

Toen ze dertien was ging haar vader dood, uit een vliegtuig gevallen, zijn lichaam kon niet begraven worden, en twintig jaar later wordt dat verlies een wond die nauwelijks te genezen valt. Komt ook doordat ze een moeder heeft van wie weinig te verwachten valt, en een zus die zich onbereikbaar gedraagt: ze voelt zich wezenlijk ontheemd, zo intens dat het haar nauwelijks lukt zich thuis te voelen in haar eigen gedachten, waardoor ze dikwijls ontspoort of dat dreigt te gaan doen.

Kort door de bocht: ze wil gezien worden, daardoor denkt ze betekenis te krijgen, voor zichzelf en voor anderen, die in dit boek altijd ontstellend ver weg zijn. De pogingen gezien te worden, letterlijker kan niet in deze roman, keren zich meedogenloos en onstuitbaar tegen haar. Ze is verdwaald in een schurende schijnwereld.

Kordaat geestig

Nadia de Vries (1991) schreef drie poëziebundels, waarvan twee Engelstalige. De bakvis is haar romandebuut. Die gedichten zullen waarschijnlijk ook de moeite van het lezen waard zijn, want wat schrijft deze auteur aantrekkelijk. Ze heeft een feilloos gevoel voor ritme, is voortdurend buitengewoon, in haar stijl, in haar overgangen, ze gaat laconiek om met wat zwaar is, en is kordaat geestig.

Soms is het iets te veel, te parmantig en te puntig. Altijd virtuoos, dat dan weer wel, maar het hoeft niet de hele tijd, ook omdat de lezer af en toe op verhaal moet komen, want die wil onderweg echt nadenken over wat het verhaal allemaal is en veroorzaakt. Het is behoorlijk heftig en aangrijpend, het blijft je na lezing nog een tijdje achtervolgen, een waardevolle sensatie.

Haar vaak venijnige kwetsbaarheid gaat je zéér aan, ja, bijt zich in je.

De bakvis Nadia de Vries

Uitgeverij Pluim, €22,99

160 pagina’s