Nadat hij haar kopje onder had gehouden zei ze: ‘Zie je wel dat je van me houdt’

Veertig jaar. Zo lang werd gitarist Harry Sacksioni gestalkt. Waar hij ook ging, overal keek hij schichtig om zich heen: zou ze er ook zijn? Of het nu bij zijn in de weilanden gelegen huis was of een concert, altijd kon zijn plaaggeest opduiken. Ze was ermee begonnen op haar veertiende, toen ze hem na een optreden in Carré een bos bloemen gaf. De volgende dag stond ze naast hem in een winkel in Utrecht, diezelfde avond belde ze aan bij zijn huis.

De rest van haar leven verkeerde ze in de waan dat Sacksioni van haar hield. Dat schreeuwde ze uit, dwars door optredens heen en in zijn tuin, waar ze soms meerdere keren per dag verscheen. Eén keer werd het Sacksioni te veel, toen ze een vergadering bij hem thuis verstoorde. Hij sleepte haar naar de sloot en duwde haar kopje onder. Toen ze weer boven water kwam zei ze: “Zie je wel dat je van me houdt?!”

Dan heeft Sacksioni nog het geluk dat hij het kan navertellen. Zijn relaas – er kwam een einde aan de stalking toen de vrouw op 54-jarige leeftijd overleed – was gisteravond te zien op NPO 2, in de documentaire Jij bent van mij. Daarin vertelden slachtoffers en nabestaanden over de gevolgen van stalking. Er kwamen beruchte gevallen voorbij, van de Utrechtse Laura, door haar ex-vriend in haar studentenwoning vermoord, en de Rotterdamse Hümeyra, die talloze keren bij de politie was geweest vanwege bedreigingen. Steeds weer had iemand anders haar dossier onder handen en moest ze van vooraf aan haar verhaal houden. In totaal waren vijftig agenten betrokken geweest. Eind 2018 werd ze door haar ex doodgeschoten.

Het was een sobere, beklemmende documentaire, met als conclusie dat tegen een hardnekkige stalker bitter weinig valt te ondernemen.

