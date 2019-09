Nachtwacht gratis te zien voor Amsterdammers

De Nachtwacht in het Rijksmuseum. Beeld ANP

Dat maakt het wereldberoemde museum bekend. Het schilderij wordt momenteel gerestaureerd en is daarom uit de lijst gehaald. Op 18 en 21 september staan de gratis avonden gepland.

Per avond is er plek voor 2500 museumbezoekers. Alleen Amsterdammers die woonachtig zijn in de postcodegebieden 1000-1099 of 1100-1109 zijn welkom en zij kunnen zich op de website van het Rijksmuseum aanmelden. Er kan maximaal één kaartje per persoon gereserveerd worden.

De Nachtwacht werd geschilderd in 1642. Op het schilderij zijn de leden van de burgerwacht te zien, die toentertijd fors betaalden om geportretteerd te worden. Tijdens de huidige restauratie worden 56 scans gemaakt met een speciaal röntgenapparaat, die onder meer nieuwe informatie geven over de samenstelling van de verf die Rembrandt gebruikte. Zo weten restaurateurs hoe zij het schilderij in de toekomst het best kunnen onderhouden.

Museumbezoekers kunnen het restauratieproces van De Nachtwacht zien, maar ook andere topstukken van Hollandse meesters zijn op 18 en 21 september te bezoeken. Het museum is dan open tussen 18.30 en 21.30 uur.