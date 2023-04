Nachtmerrie voor archeologen: een 17de-eeuws mouwtje op 30 graden in de wasmachine

Beeld NTR

Het is een prachtig beeld. Op de kade ligt een vermolmd stuk hout, op het oog een katrol van een groot zeilschip. Daarnaast staat een vrouw van de Texelse duikclub met een moker in haar hand. De spaanders vliegen in het rond. Nee, helemaal ‘archeologisch verantwoord’ verloopt de schoonmaak niet, moet ze toegeven. “Dat snappen wij.”

Het betrof hier een vondst uit het beroemde 17de-eeuwse Palmhoutwrak, dat gevonden is voor de kust van Texel. Nou ziet Lips weleens van die mannen met een metaaldetector rondscharrelen, maar dit was heel andere koek. In het schip werd onder meer een zijden jurk gevonden, die vermoedelijk toebehoorde aan de hofdame van koningin Henrietta Maria, de vrouw van koning Karel I van Engeland.

De jurk en het scheepswrak heet de korte documentaireserie van de NTR en Lips wist niet zo goed of hij toe zou geven aan zijn eerste impuls: een enorme lachbui.

Nadat de duikers van het eiland jarenlang onder druk waren gezet om hun bijzondere en waardevolle vondsten bij de bevoegde instanties in te leveren, vond Annet van Boven van de duikclub in haar huis nog een stuk mouw van een andere jurk. Ze had hem maar even met een sopje in de wasmachine gestopt. Gewoon: een half uurtje op dertig graden. Daarna had ze de mouw met een wasknijpertje aan de lijn gehangen.

Alleen al het gezicht van Maarten van Bommel, hoogleraar conserveringswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam was een documentaire waard, dacht Lips.

Het zijn twee werelden, zei Van Boven. Een wereld die zegt dat hij het weet en heel veel theoretische kennis heeft en een wereld die gewoon de zee induikt. Wat hadden ze dan moeten doen? De boel weg laten spoelen? Lips wist het ook niet, maar wel dat hij volgende week naar het derde en laatste deel gaat kijken.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.