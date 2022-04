Naar het toilet in Arcam? Accepteer eerst de voorwaarden!

(Bijna) iedereen weet intussen dat er in onze surveillancemaatschappij altijd en overal data worden verzameld; als je met je pinpas betaalt, incheckt met je ov-chipkaart en als je een webpagina opent – zoals deze. Maar ook de data in je poep en plas worden onderzocht, waarschuwt het Pee Privacy Project in de fijne tentoonstelling Private_Eye_Butler_Spy in Arcam. ‘Legislate now. Or piss off.’

De Nationale Rioolwater Surveillance speurt in de Amsterdamse rioolwaterzuiveringsinstallaties naar covidvirusdeeltjes, en maakt zo schattingen van het aantal Amsterdammers dat is besmet met het virus, maar ook van het deel dat al is geboosterd. Het RIVM controleert rioolwatermonsters op medicijnresten, het poliovirus en bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Het European Centre for Drugs and Drugs Addiction doet rioolwateranalyses om na te gaan hoe het ervoor staat met het drugsgebruik (Amsterdam heeft de hoogste waardes van crack in heel Europa).

Maar niemand geeft expliciete toestemming voor het gebruik van zijn data als hij of zij doortrekt.

Nu is dat nog geen probleem, omdat de gegevens niet zijn te herleiden naar individuele personen; het toiletspoelwater van alle Amsterdamse huishoudens en bedrijven belandt binnen enkele uren bij een van de twee rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar het wordt ontdaan van grote stukken afval en verontreiniging. Binnen 24 uur stroomt het afvalwater dan weer geheel gezuiverd de Amerikahaven in.

Beeld ARCAM

Groter bewustzijn

Niks aan de hand dus, zou je denken, maar in theorie kunnen gegevens uit toiletten veel nauwkeuriger worden uitgelezen. Het Pee Privacy Project in Arcam roept op tot een groter bewustzijn en het voorkomen van een situatie waar niets meer aan te veranderen is. Hoe is nu geborgd in regel- en wetgeving dat privégegevens ook in de toekomst zijn beschermd? Is ergens vastgelegd wie en op welke manier dergelijke data zouden mogen verzamelen? Krijgen burgers daar tijdig inzicht en inspraak in?

Het Pee Privacy Project maakt deel uit van de fijne tentoonstelling Private_Eye_Butler_Spy, waarin de veranderende relatie tussen technologie en de mens wordt onderzocht. De boodschap/onheilstijding: steeds vaker is nieuwe ‘slimme’ technologie niet alleen een middel voor technische of sociale vooruitgang, maar ook een dienst waarvoor moet worden betaald – met geld of met informatie over jezelf.

Het ‘kunstwerk’ is geïncorporeerd in het invalidetoilet van Arcam. Voordat je kunt doortrekken, dien je eerst een ellenlange (Engelstalige) ‘plasprivacywaarschuwing’ van de ‘Embassy of the Free Pee’ tot je te nemen. ‘U gaat ermee akkoord dat deze gegevens kunnen worden gebruikt om uw zorgverzekeringspremie te bepalen, u te bestoken met speciale aanbiedingen voor eten of de nieuwste kinderwagen,’ staat onder meer in de voorwaarden.

Als je niet akkoord gaat, kun je je ‘bruine data’ niet doorspoelen. Als je wel akkoord gaat en je wilt weten wat er werkelijk met je gegevens gebeurt, word je geadviseerd contact op te nemen met de lokale overheid of de Autoriteit Persoonsgegevens, die bij wet is aangesteld om toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens.

Private_Eye_Butler_Spy, t/m 26 juni in Arcam, Prins Hendrikkade 600.