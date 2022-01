Naar de kapper in het Concertgebouw, met muziek van Charles Ives

Als concertzaal moet het Concertgebouw gesloten blijven, maar als kapsalon gaat de culturele instelling toch open. Beeld ANP

Samen met inmiddels negen andere Amsterdamse culturele instellingen en kunstenaars vragen het Concertgebouworkest en het Concertgebouw aandacht voor de in hun ongelijke behandeling van de cultuursector sinds het begin van de coronapandemie in Nederland. Concertzalen, theaters, bioscopen en musea moesten bij de versoepelingen van de coronamaatregelen keer op keer gesloten blijven.

Uit onderzoek bleek dat er tijdens de verschillende tijdelijke openstellingen nauwelijks besmettingen in de culturele instellingen plaatsvonden, vanwege de strikte handhaving. Het huidige gebrek aan perspectief in combinatie met de kortetermijncommunicatie over nieuwe maatregelen zijn voor de directies van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest reden zich bij de actie Kapsalontheater aan te sluiten.

Langetermijnbeleid

“Met deze actie ondersteunen wij het sectorbrede pleidooi om naar een voorspelbaar langetermijnbeleid toe te werken met een eerlijk perspectief voor de cultuursector. Een perspectief waarbij we tijdig te horen krijgen wanneer maatregelen in werking treden, zodat we ons goed kunnen voorbereiden op heropening. Vanzelfsprekend blijven we ons daarbij inspannen voor een veilige situatie,” aldus Simon Reinink, algemeen directeur van het Concertgebouw.

Dominik Winterling , directievoorzitter van het Concertgebouworkest, sluit zich hierbij aan. “Wij doen een beroep op de politiek om ons spoedig een perspectief te bieden voor de hervatting van onze activiteiten.”