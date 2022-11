Naakttekenen à la Rembrandt in het verzorgingstehuis: ‘Gelukkig, hij heeft geen wasbord’

Het Rembrandthuis organiseert wekelijks creatieve workshops in verzorgingstehuizen. Zo wordt het museum toegankelijk voor de mensen die er zelf niet naartoe kunnen komen.

Het is even puzzelen hoe de schildersezels naast de rolstoelen passen. Een groep bewoners uit het verzorgingstehuis Eben Haëzer in Zuidoost heeft zich verzameld in de activiteitenruimte van het gebouw. Het is er krap tussen de kasten met spelletjes, kratten met verf en tafels met knutselwerken. Terwijl wordt geschoven met rollators, krukken en rolstoelen kletsen sommigen uitgelaten met elkaar, anderen wachten de activiteit in stilte af.

Ondertussen wordt hen als een echte ‘Rembrandt’ een schort omgedaan om de kleren te beschermen tegen houtskoolvlekken. Docent Mieke Marx (55) maakt met elke deelnemer een praatje en naaktmodel Chris (76) stelt zich voor aan de groep. Die reageert nauwelijks als hij zijn badjas uittrekt. Alleen deelnemer Greet Meesen haalt (72) opgelucht adem. “Gelukkig, hij heeft geen wasbord.”

Huilen van geluk

De workshop naakttekenen is een initiatief van Museum Rembrandthuis, dat ook de workshop etsen als Rembrandt aanbiedt. De creatieve activiteiten zijn bedoeld voor Amsterdammers die door gezondheidsproblemen niet in staat zijn om zelf naar het museum te komen. Wegens verbouwing is het museum tot 18 maart gesloten, maar het oude pand leent zich gewoonlijk ook niet voor rolstoelen en rollators. Met de workshops in verzorgingstehuizen krijgen de deelnemers nu toch wat van het museum mee.

Ook helpen de activiteiten mensen met mentale klachten. Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat kunst en creatieve activiteiten bevorderlijk zijn voor de stimulans van het ouderlijk brein. Marx: “We krijgen vaak te horen dat deelnemers met bijvoorbeeld dementie de dagen na de workshop opgewekt en helder zijn.” Ook volgens organisator Jaleesa Clows (33) hebben de lessen een bijzonder positieve invloed: “Laatst moest een man tijdens het maken van etsen huilen van geluk.”

Chris (76) zit al bijna veertig jaar in het vak, maar wordt juist nu vaak geboekt als naaktmodel. ‘Er zitten ten minste rimpels aan, wat voor veel kunstenaars interessant is om te tekenen.’ Beeld Jennifer Gijrath

Het programma was vanaf de start in 2016 een succes, maar werd om financiële redenen een tijd stopgezet. Met behulp van een legaat kunnen de workshops nu weer in Amsterdamse verzorgingstehuizen georganiseerd worden.

Een uitje

Afgelopen woensdag vond de les plaats in Eben Haëzer, waar ouderen met dementie of somatische aandoeningen wonen. De workshopdeelnemers komen van de afdeling van mensen met lichamelijke klachten. Greet Meesen vertelt bijvoorbeeld dat ze al sinds haar jeugd lijdt aan de spierziekte PPS, maar nu in het verzorgingstehuis een actief leven leidt en vaak meedoet met groepsactiviteiten. Ze heeft zin in het tekenen: “Het voelt echt als een uitje.”

De workshop begint met een videorondleiding door het Rembrandthuis. Daarna volgt een uitleg over de unieke artistieke stijl van Rembrandt; hoe hij zijn portretten rauw en realistisch schilderde en op een bijzondere manier gebruik maakte van schaduwen.

Hier mogen de deelnemers nu zelf mee aan de slag: net als Rembrandt gaan ze modeltekenen waarbij ze schoonheidsidealen zoveel mogelijk achterwege moeten laten. “Dus geen opgemaakt poppetje, maar een écht mens,” moedigt Marx ze aan.

Rimpels

Met verschillende oefeningen leren de ouderen te kijken naar lijnen in de lichaamshouding van het model en de lichtvlakken op zijn lijf. Chris neemt bij elke opdracht een andere houding aan die hij lang kan volhouden. “Ik doe het naakt poseren al bijna veertig jaar, maar sommige poses laat mijn lichaam niet meer toe.” Toch wordt hij juist nu veel geboekt. “Er zitten ten minste rimpels aan, wat voor veel kunstenaars interessant is om te tekenen.”

Docent Mieke Marx: ‘We krijgen vaak te horen dat deelnemers met bijvoorbeeld dementie na de workshop opgewekt en helder zijn.’ Beeld Jennifer Gijrath

De deelnemers kijken geconcentreerd van het model naar hun blad. Soms nemen ze een pauze om hun armen wat rust te geven. Marx en de verzorgers lopen rond om aanwijzingen te geven en delen complimenten uit. Na elke opdracht bespreekt Marx de werken met de groep. Waar sommigen abstracte creaties hebben gemaakt met harde rechte lijnen en grote vormen, zijn anderen gedetailleerd te werk gegaan en slaagden erin de gezichtsuitdrukking van het model op papier te krijgen.

Talent

Ondertussen schetst Netty Bouman (86) stiekem door. “Doordat mijn vader vroeger veel tekende heb ik het ook wel eens gedaan. Maar nooit met een naaktmodel,” zegt ze. Ook voor Maria Steenmetz-Besemer (90) is het de eerste keer. Ze lijkt moeite te hebben om met houtskool te werken, er staat nog niet veel op haar papier. Maar een potlood wijst ze resoluut af. “Ik heb nog nooit met houtskool getekend.” Er verschijnt een lach op haar gezicht.

Bij de laatste oefening gummen de deelnemers de lichte lichaamsvlakken uit een donkere houtskool-achtergrond. “Deze opdracht is minder belastend voor onze armen,” merkt Meesen op. Na afloop is de groep vooral erg onder de indruk van de tekening van Peter van Beek (65). “Je hebt heel goed gelet op het standbeen en de lichtwerking. Je hebt echt wat getroffen,” zegt Marx. Ook de rest van de groep is enthousiast. “Peter, je hebt echt talent! Dit moet je vaker doen.” Van Beek, voor wie spreken een uitdaging is, knikt trots en gaat wat rechter op in zijn rolstoel zitten.