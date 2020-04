Na vloggers nemen nu tv-makers de kijker mee naar huis

Beau van Erven Dorens praat voor Beau blijft binnen vanuit zijn huiskamer met collega’s, onbekende Nederlanders en coronapatiënten op de ic. Beeld ANP

“Ik heb gisteren boerenkool gemaakt, het is een slagveld hier,” verzucht Ruben Nicolai in een videochat met Tijl Beckand en Ruben van der Meer. Het trio stond afgelopen november nog met Jeroen van Koningsbrugge als De Lama’s in de Ziggo Dome, nu zitten ze thuis, achter hun laptop, en geven ze tips om met het gebrek aan wc-papier om te gaan.

Dwalend door eigen huis deelt Beau van Erven Dorens – met warrig haar, een vliegbril op – in een korte video dat hij langzaam gek aan het worden is. Vanuit zijn huiskamer besluit hij daarom met collega’s, onbekende Nederlanders en coronapatiënten op de ic te bellen voor Beau blijft binnen. Hij betrekt zijn puberende zoons in beeld, vraagt een van hen een glas wijn te brengen en deelt opbeurende berichten voor de bezorgde kijker.

Afgelopen maandag lanceerden presentator Martijn de Greve en programmamaker John de Zwart de online omroep IedereenLive. De naam zegt het al: mensen in heel Nederland gaan samen live. Zo verbindt Van Erven Dorens zijn woonkamer virtueel met die van onder anderen Johan Fretz, Romana Vrede en Stefano Keizers om samen met mensen die inbellen persoonlijke coronaverhalen te delen.

Ook Paul de Leeuw gaat het thuiswerken niet in de koude kleren zitten. Om toch in contact te blijven met de buitenwereld, belt hij in TV-Quaran-Tine dagelijks met collega’s en vrienden, leest hij voor uit kinderboeken en zingt hij bemoedigende liedjes.

Zonder make-up

De tv-persoonlijkheden zijn ongefilterd in hun woning te zien: zonder make-up, hier en daar slecht zichtbaar door onhandige belichting en met een achtergrond die vaak ongewild de aandacht opeist. Zo moet Nicolai midden in een gesprek iemand (een huisgenoot?) wegduwen uit beeld en krijgt De Leeuw online vooral opmerkingen te verduren over de hoeveelheid flessen drank op de achtergrond. Zoals Van Erven Dorens aan het begin van zijn eerste aflevering disclaimt: “Het is allemaal erg houtje-touwtje.”

Uit reacties van kijkers blijkt waardering voor deze ongepolijste, menselijke aanpak. De formats doen denken aan wat vloggers al jarenlang doen: de kijker meenemen in de intieme dagelijkse thuissituatie. Tv-presentatoren zien zich genoodzaakt hun studio in te ruilen voor de huiskamer, en hun weggevallen programma’s op te vangen met vlogachtige taferelen.

Met de studio verdwijnt ook het publiek. De presentator staat er alleen voor en de kijker moet een oordeel vellen zonder gelach of veelbetekenende blikken vanuit het publiek. Hoogleraar television and cross-media culture Misha Kavka: “Een groot onderdeel van praatprogramma’s is het gemeenschapsgevoel. Presentatoren krijgen energie en feedback van het publiek. Dat format bestaat niet voor niets al heel lang. In feite zoeken de makers dat gevoel nu buiten de studio in de vorm van videogesprekken.”

De ene presentator gaat dat makkelijker af dan de andere, zegt mediadeskundige Maiko Valentijn: “Van Erven Dorens stelt zich in Beau blijft binnen net als in zijn talkshow kwetsbaar op en laat een warme, menselijke kant zien. Ook De Lama’s blijven in hun online aanpak dicht bij zichzelf. Bij Paul de Leeuw ligt de focus in het normale leven op interactie met een groot publiek. Hij geeft weinig weg van zijn privéleven. In deze plotselinge persoonlijke vlogs lijkt hij zijn vorm nog niet helemaal kwijt te kunnen.”

Afwisseling is welkom

Volgens Valentijn moet de tijd uitwijzen in hoeverre deze experimentele vorm van tv-maken ook in de toekomst overeind blijft: “De behoefte van tv-kijkers verandert op een gegeven moment misschien; het zal zoeken zijn voor de producenten om content te blijven maken waar mensen op zitten te wachten.”

Hoogleraar Kavka: “In deze tijden is elke vorm van afwisseling welkom. Het huidige nieuws heeft een eenduidig karakter. We wachten op wetenschappelijke doorbraken en overheids­informatie. Met huiskamerinitiatieven als deze wordt de balans gezocht tussen het delen van belangrijke informatie en het bieden van een toevluchtsoord.”