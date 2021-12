Na Snoop Dogg en Pharrell Williams is nu een monnik het gezicht van G-Star

In de strijd om het hart van de denimklant strikt G-Star RAW verrassende campagnegezichten. Na schaker Magnus Carlsen, Pharrell Williams, Henk Schiffmacher en rapper Snoop Dogg, is er nu een hoofdrol voor broeder Isaac.

Broeder Isaac, prior van abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-­Enschot, steekt zijn enthousiasme over de nieuwe werk­kleding niet onder stoelen of banken. Zojuist heeft hij de laatste versie van de G-Star RAW denim habijt plus scapulier – een diepblauw denim overschort – gepast, ­geposeerd voor de camera, en besloten ze niet meer uit te doen. Heerlijk warm en de pij zelf is van ongekleurde denim, dus veel minder waterverbruik bij de productie. “Ik zal echter wat ­zendingswerk moeten verrichten om de andere zeventien broeders te overtuigen.”

Eerdere prototypes die het denimmerk uit Amsterdam maakte, kreukten nog te veel naar zijn zin, en ook de binnenzakconstructie van het originele exemplaar werd gemist, maar voor deze versie met de opvallende kap, met invloed van de Bossche School met haar rigide verhoudingen, denkt de 70-jarige broeder wel draagvlak te vinden.

Te hip misschien? “Ach, zo voelt het niet. Ik vind het hip en cool, of hoe je dat noemen wil, dat G-Star een bijdrage levert aan duurzaamheid. Een thema dat ook wij hoog in het vaandel hebben. Ik vind dat wij als monnikengemeenschap niet geloofwaardig zijn als wij zeven keer per dag bidden, God prijzen om zijn schepping en dan ondertussen doorgaan met de boel vervuilen. Ik maak me grote zorgen over het milieu, daarom sta ik open voor vernieuwing, in dit ­geval werkkleding van circulaire denim, geverfd zonder schadelijke chemicaliën, zonder een druppel water te verspillen.”

Nog meer te winnen

Het G-Starteam mocht een eeuwenoud boek vol handgeschreven teksten en habijtpatronen lenen ter inspiratie en maakte er meteen ook een reishabijt bij, een korte, casual tuniek met monnikskap van denim, die buiten het klooster gedragen kan worden. Broeder Isaac: “Er zijn collega’s die er erg op gesteld zijn om in burger naar buiten te gaan. Zelf heb ik dat verlangen niet. Ik ga wekelijks per trein naar Amsterdam om een dag college te volgen bij de UvA in de Spuistraat. Dan loop ik in habijt door de binnenstad en heb dat nooit als belemmering ervaren.”

Beeld Marie Wanders

Jaarlijks wordt bij Bierbrouwerij de Koningshoeven La Trappe Trappist ruim 100.000 hectoliter speciaalbier gebrouwen op het terrein van de abdij. Een deel van de winst wordt aan goede doelen geschonken. Het afvalwater wordt gebruikt in de tropische kas op het terrein, waar de wortels van de planten zuiverend werken, waarna het water wordt hergebruikt voor andere doeleinden. Dat systeem werkt nog niet perfect, maar is in ontwikkeling. Net als bij G-Star is duurzaamheid er een ongoing process.

In 2018 ontving het merk het Cradle to Cradle gold certificate, erkenning voor de duurzaamste spijkerbroek ooit. “Maar we zijn er nog niet,” zegt chief marketing officer Gwenda van Vliet. “Onze researchafdeling onderzoekt hoe we nóg duurzamer kunnen produceren, er valt altijd wel iets te winnen in de productieketen.” Ze moeten wel, de denimindustrie is de meest ­vervuilende en waterverspillende van de gehele modebusiness. “Als wij er als merk in de toekomst nog willen zijn, móéten we investeren in closed loop of circulair design.”

Eenvoud en soberheid

De gedeelde liefde voor vakmanschap én de ­verantwoordelijkheid die beide bedrijven voelen op het gebied van duurzaamheid, dát is waar de ­denimfabrikant en de brouwerij elkaar vonden. Broeder Isaac, mededirecteur van La Trappe Trappist, gaf zich echter niet zomaar gewonnen voor een samenwerking. Eerst verdiepte hij zich samen met abt Dom Bernardus in de echtheid van Cradle to Cradle denim. Het mocht niet ­alleen een marketingpraatje zijn.

Daarna luisterde een G-Stardelegatie in Berkel-Enschot naar een preek over het leven op de abdij, en de waarden en ­levensdoelen van de monniken. Én hoe belangrijk het is de duurzaamheidsfilosofie thuis door te zetten. “Ik zie graag dat het G-Starteam ook keuzes maakt in schoonmaakmiddelen en toiletpapier; al dat soort dingen die van invloed zijn op het milieu,” zegt broeder Isaac. “Ik heb ze ook getipt een emmertje onder de douche te zetten, net als ik. Met het opgevangen water kun je vijf keer het toilet doorspoelen.”

Eenvoud en soberheid zijn eveneens vaste waarden in de monnikengemeenschap. Al 27 jaar draagt broeder Isaac, sinds zijn intrede op 43-jarige leeftijd, hetzelfde en hij heeft twee sets werkkleding. “Eén aan je bast, één in de was.” Hij bezit één paar sandalen en één bril. “Als hij kapotgaat, haal ik dezelfde.”

Zijn er ook ijdele broeders bij? “Het blijven mensen en ieder neemt een stuk geschiedenis mee als hij intreedt. Afspraak is wel dat we geen aftershave gebruiken, wel okselfris uiteraard. We hebben hier altijd gasten in huis, mensen die een aantal dagen in stilte willen doorbrengen en de regel niet kennen. Zo heb ik één keer een vrouw tot de orde moeten roepen die zó zwaar geparfumeerd was, bij het bidden en buigen kwam telkens die walm naar boven. Too much.”

Een vorig leven

Om 04.15 uur is de eerste gebedsdienst, het draait in de abdij om discipline en het motto van de 6de eeuwse monnik Sint Benedictus: ora et labora. Acht uur bidden, acht uur werken (brood en koekjes bakken, kaas en chocolaatjes maken voor de abdijwinkel) en acht uur slapen. Er wordt sober gegeten, met name vegetarisch en zoveel mogelijk biologisch uit eigen kas, zonder te spreken. Eén broeder leest voor, momenteel is dat uit de biografie van Michelle Obama.

Broeder Isaac: “Wat ik het meest mis? Eindeloos aan een lange tafel in de keuken zitten met vrienden, eten en een goede fles wijn erbij.” In een vorig leven woonde hij op een woonboot aan de Bloemgracht en had hij een leidinggevende functie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, waarna hij jarenlang in Kameroen en Mali werkte in de moeder- en kindzorg.

Beeld Marie Wanders

Op zondagavond mogen de monniken praten tijdens het eten, als er iemand jarig is mag er ook een flesje bier worden gedronken. Dat is dus achttien keer per jaar. (Lichtpuntje: per 1 januari treden er drie nieuwe broeders in.) Met Kerstmis, Pasen en Pinksteren mag er een glas wijn worden gedronken.

Niet dat er dan op de tafel wordt gedanst. “Nee zeg, we hebben hier geen Sigrid Kaagtaferelen, maar ik zie wel dat de stemming aan tafel dan wat verandert. Zelf drink ik sowieso nooit meer alcohol, wat best bijzonder is voor een directeur van een brouwerij. Matigheid is belangrijk, ik ben er daarom trots op dat we naast onze acht speciaalbieren en onze oak aged in augustus ook een 0.0 speciaalbier op de markt hebben gebracht.”

Snoop Dogg

G-Star zoekt voor campagnes naar onverwachte combinaties. Dat gaat van Max Verstappen als boegbeeld via rapper Snoop Dogg nu naar broeder Isaac. Het traject vanaf het eerste gesprek met de monniken tot het eindresultaat nam zo’n anderhalf jaar in beslag.

De deal met Snoop kwam een stuk sneller tot stand. De commercial werd remote geschoten, het G-Starteam in Amsterdam, Snoop voor een green screen in Los Angeles, maar dat duurde even. Van Vliet: “Áls Snoop voor de camera staat, ís hij er voor de volle 100 procent, maar dan moet hij er wél eerst staan. We hadden ’m acht uur tot onze beschikking, de vraag is alleen: wáár in een tijdsbestek van 24 uur vallen die uren. Haha. Snoop is een zakenman, hij zit ook dik in de NFT’s, maar hij moet zijn imago van gangsterrapper natuurlijk wel een beetje cultiveren.”

Corona heeft er, net als bij veel merken, flink ingehakt bij G-Star, een forse reorganisatie was noodzakelijk. “Met name in Amerika, Japan en Zuid-Afrika gaat het momenteel heel goed. We wisten dat die laatste markt in de lift zat, maar Snoop heeft dat geaccelereerd.”

Wat de rapper met zijn nummer voor de ­commercial, Say It Witcha Booty, nog meer heeft gedaan, is benadrukken dat de fit van de jeans van het merk zowel mannen als vrouwen een ‘lekker kontje’ geeft. Van Vliet: “The number one reason to buy.”

De foto’s van broeder Isaac zijn vanaf maandag op de socials van het merk te zien. Voor volgend jaar staat weer een samenwerking met een spraakmakende artiest op de planning. Van Vliet: “We willen vooral niet in de saaie middenmoot belanden van merken die precies de juiste boxjes aantikken.”