Na het fileermes volgde nu de botte bijl voor prins Andrew

Het was het beste tv-interview van het jaar. De manier waarop Emily Maitlis de Britse prins Andrew ondervroeg over zijn banden met de wegens seksueel misbruik veroordeelde Jeffrey Epstein is verplicht lesmateriaal voor elke School voor Journalistiek. Haar vraaggesprek voor BBC’s Newsnight zorgde ervoor dat zijn moeder Andrew van al zijn koninklijke taken onthief.

Gisteravond moet het servies op Buckingham Palace opnieuw getrild hebben in de buffetkasten. Na Newsnight was het de beurt aan Panorama, het reportageprogramma van de BBC. Is Maitlis de Britse Mariëlle Tweebeeke, Panorama’s Darragh MacIntyre is een kruising van Sven Kockelmann en Pieter Storms. Waar Maitlis het fileermes hanteerde, koos MacIntyre de botte bijl.

Hij presenteerde het eerste Britse tv-interview met Andrews vermeende slachtoffer Virginia Roberts. Zij verklaarde drie keer gedwongen seks met de prins te hebben gehad. Steeds gearrangeerd door Epstein en zijn vriendin Ghislaine Maxwell, de vrouw die Andrew in Newsnight nog als ‘een goede vriendin’ beschreef.

Maar dat was verre van alles. Het werd een uitzending die amper slechter voor Andrew kon uitpakken. Doorsneden met beelden van zijn rampzalige optreden bij Newsnight rees het beeld van een prins die niet alleen wegkeek voor misdaden van zijn machtige vriend, maar er zelf aan deelnam. De klungelige ontkenningen tegenover Maitlis maakten zijn zaak er opnieuw alleen maar erger op.

Britse kranten hielden ondertussen liveblogs bij over de nieuw gepresenteerde ontdekkingen. Ze konden de stroom amper bijhouden.

Twee dingen durfde Lips na afloop wel te voorspellen: als ook maar de helft van wat MacIntyre als bewijs aanvoerde, standhoudt in de rechtbank, verdwijnt Andrew voorgoed uit zicht. En: het interview van Maitlis krijgt een volledige aflevering in de slotreeks van de fenomenale Neflixserie The Crown.

