Na haar hersenbloeding is de moeder van Irene Schouten nooit meer de oude geworden

Het leven gaat niet altijd over tulpen, NPO 2.

Topschaatsster Irene Schouten is bij haar moeder in bed gekropen en vraagt: “Weet je nog welke sport ik doe?”

Het antwoord komt na enige aarzeling: “Verpleegkundige?”

De leegte in haar moeders blik spreekt boekdelen.

Na haar hersenbloeding is moeder Jolanda Schouten nooit meer de oude geworden. Haar gezin draaide om schaatsen en het West-Friese familiebedrijf dat jaarlijks 50 miljoen tulpen opkweekt, maar opeens werd alles anders.

In de documentaire die Barbara Makkinga maakte over het gezin, geeft vader Klaas Schouten (58) grif toe dat het hem zwaar valt om plotsklaps als mantelzorger door het leven te gaan: “Ik ben eigenlijk twintig jaar te jong hiervoor.”

Moeders is soms ronduit hinderlijk, maar de liefde van haar gezin blijkt onvoorwaardelijk. In weer zo’n intiem samenzijn spreekt Klaas zijn vrouw aan met ‘lekker ding’. Zij is duidelijk ver weg, maar ze heeft de tegenwoordigheid van geest om precies op dat moment zoiets te stamelen als: “In voor- en tegenspoed, hè.” Alle kijkers, thuis op de bank, vragen zich dan toch af wat zij hadden klaargespeeld als mantelzorger.

Zelden ook een documentaire gezien met een zo goed gekozen titel: Het leven gaat niet altijd over tulpen. De beelden van uitgestrekte bollenvelden en hypermoderne machines zijn bovendien wonderschoon.

“Wij zijn geen opgevers,” zei vader Klaas zondagavond bij Humberto. Een neuroloog had na de hersenbloeding gezegd dat het hoofd van zijn vrouw was als een watermeloen met drie procent inhoud. Sindsdien regelt de familie elke dag visite – gezelschap prikkelt haar brein. “We zien nog steeds vooruitgang.”

De topsportmentaliteit die wordt losgelaten op haar revalidatie is een lijntje dat helaas niet in de film zit – toch een puntje van kritiek. Maar het is een documentaire die Lips niet licht zal vergeten. En weinig kijkers zullen het gisteravond droog hebben gehouden.

