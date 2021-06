Na een haartest blijkt: haar borstimplantaten lekken

Moordtieten, NPO 3. Beeld NPO

Over de borsten van Dionne Slagter, en dan met name haar siliconenimplantaten, was vooraf al veel te doen. Lips wilde ook graag meepraten dus zette hij dinsdagavond NPO 3 aan voor Slagters ‘persoonlijke zoektocht naar de keuzes die je als vrouw kunt maken over je eigen lijf’, omineus getiteld Moordtieten.

De 30-jarige vlogger, actrice en zangeres werd in haar jeugd gepest omdat ze nauwelijks borsten had. ‘Het meisje met de twee ruggen’ werd ze spottend genoemd en een eetstoornis was het gevolg. Toen ze die had overwonnen had ze helemaal geen borsten meer dus nam ze in 2013 borstimplantaten. “Ik kocht mijn onzekerheid weg met nieuwe borsten,” aldus Dionne die 4350 euro neertelde voor twee siliconenimplantaten. “Ik vond ineens dat alles aan mijn lichaam klopte.”

Maar toch klopte het niet helemaal, zeker niet toen Dionne hoorde over Breast implant illness: een verzameling ziektes die wordt veroorzaakt door lekkende protheses. Ze vroeg advies aan wetenschapper Henry Dijkman die al jaren onderzoek doet naar de gevaren van borstimplantaten. Die had het over nare zaken als ‘gel bleed’ en ‘siliconen migratie’ en liet een slijmerig zakje zien dat een verwijderd implantaat bleek. Dionne ging steeds bedenkelijker kijken maar ‘de ontkenning wint het voorlopig van de angst’ gaf ze eerlijk toe. Ook na een haartest die uitwees dat haar ‘tikkende tijdbommen’ lekten, kon ze de knoop nog steeds niet doorhakken. Pas na veel getwijfel – met de camera als klankbord – en eindeloze gesprekken met ervaringsdeskundigen besloot ze de implantaten te laten verwijderen.

Lips was opgelucht maar vroeg zich tijdens het kijken naar dit egodocument wel voortdurend af of die inkt van al die tatoeages op Dionnes lijf niet net zo ongezond was.

Reageren? hanlips@parool.nl.