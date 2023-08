Na de zoen van voetbalbons Rubiales: in Spaanse films wordt dat soort machomannen niet zomaar op de hak genomen

Het kamermeisje (Jeanne Moreau) en de patriarch (Jean Ozenne) in ‘Le journal d’une femme de chambre’ van Luis Buñuel. Beeld Alamy

Driewerf hoera voor de vooruitgang. Nog geen jaar na het door corruptie en uitbuiting besmette wereldkampioenschap voetbal in Qatar voltrok het WK voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland zich zonder wereldschokkende schandalen. Tot het laatste fluitsignaal had geklonken en de Spaanse voetbalbaas Luis Rubiales zich voor het oog van de camera’s aan de winnende speelsters vergreep. Er was nog maar net Spaanse historie geschreven of het nationale probleem wierp een smet op de feestelijkheden. Ouderwets machismo eiste de hoofdrol op.

Wat een uitzinnig feest had moeten worden, werd een heikele kwestie. Rubiales verklaarde doodleuk dat zijn slachtoffers hem toestemming hadden gegeven. Hij was zelf een slachtoffer van doortrapte vrouwen die hem doelbewust in de val gelokt hadden. Het bestuur van de Spaanse bond onderschreef die bizarre lezing tot de wereldvoetbalbond Fifa ingreep. Luis Rubiales kreeg een voorlopige schorsing van negentig dagen en een contactverbod met de door hem op de mond gekuste speelster Jennifer Hermoso. Over andere handtastelijkheden die eveneens in beeld kwamen wordt nauwelijks gesproken.

Het WK voor vrouwen was een feest tot een arrogante caballero zich op het hoogste podium aan denigrerend spelbederf schuldig maakte. Het was schokkend maar niet verrassend; in Spaanse films wordt dat soort machomannen niet voor niets op de korrel genomen. Ze zijn een plaag.

De hoogste toren van Benidorm

In de openingsscène van Matador (1986) toont Pedro Almodóvar hoe de uitgerangeerde stierenvechter Diego Montes aan zijn gerief komt: hij masturbeert bij moordpartijen uit horrorfilms, waaronder Mario Bava’s Sei donne per l’assassino (Zes vrouwen voor de moordenaar, 1964). Het is Almodóvar wel toevertrouwd om geknakt Spaans machismo plastisch op de korrel te nemen en daarbij naar een Italiaanse klassieker te verwijzen. Bava greep met zijn halsmisdaden in chiaroscuro terug naar de barokke doeken van Caravaggio en Artemisia Gentileschi. Maar beelden die voor een Italiaan een kunsthistorische meerwaarde hebben, kunnen door een Spaanse macho evengoed tot porno worden gedegradeerd: zolang die vrouwen maar sneven is het lekker.

In Huevos de oro (Golden Balls, 1993) speelt Javier Bardem een Spaanse bouwvakker die als projectontwikkelaar de hoogste toren van Benidorm wil bouwen: er kan er maar een de grootste hebben en dat moet hij zijn. Om zijn betonnen erectie te verwezenlijken trouwt hij een puissant rijke bankiersdochter. Waarom zwoegen voor de poen als je het ook met list en bedrog van een vrouw kan aftroggelen? Bardem en regisseur Bigas Luna namen het Spaanse machismo een jaar eerder ook al op de hak in Jamón Jamón. Kerels die de machtsverhoudingen uit het Francotijdperk in stand willen houden zijn een dankbaar doelwit. Bardem maakte er een hilarisch bespottelijk nummer van.

Door alle mannen begeerd

Tijdens mijn festivaljaren op Spaanse bodem viel er bitter weinig te lachen met de ochtendkranten op de ontbijttafel. Er waren dagelijks vier tot acht pagina’s gewijd aan violencia machista dat tegenwoordig violencia de género (gendergerelateerd geweld) wordt genoemd. Die wrange realiteit was mijlenver voorbij mijn eerste kennismaking met de Spaanse cinema, de oerconservatieve mores en de draai die Luis Buñuel daaraan gaf.

Le journal d’une femme de chambre (Dagboek van een kamermeisje, 1964) markeerde de terugkeer van de beroemde surrealist op Europese bodem, maar onder Franco kon de filmmaker onmogelijk in vrijheid werken. Het werd het startschot voor acht geweldige films die ontegenzeggelijk Frans zijn en de bourgeoisie op de korrel nemen maar ook de traditionele Spaanse man op zijn nummer zetten. Jeanne Moreau is het kamermeisje dat in de jaren dertig vanuit Parijs op een landgoed in de provincie belandt en daar door alle mannen begeerd wordt. Het is een deerniswekkende parade van zelfvoldane maar gefrustreerde kerels, van de patriarch die haar speciale laarsjes opdringt tot de antisemitische stalknecht die de opkomst van het fascisme toejuicht. Morgen wordt alles beter!

De geschiedenis leert ons dat het in Europa vervolgens helemaal niet beter werd. In Spanje smoorden het fascisme en de katholieke kerk de vrijheid en de vooruitgang bijna veertig jaar. Films, boeken en kranten werden gecensureerd en de oerconservatieve moraal dicteerde de mores. Dat het vrouwenvoetbal uitgerekend daar een wereldkampioen baarde is fantastisch. Dat er dan toch weer een fossiel uit het verleden opstaat om het feest te verpesten is zuur. Maar die kampioensploeg heeft de wind in de zeilen: de foute Luis staat in zijn hemd als een patriarch in een Buñuelfilm. Morgen wordt alles beter!

