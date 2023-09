Na de vileine vraag van Rutger Castricum wist Hugo de Jonge zeker dat de vakantie voorbij was

Mark Rutte wist op de eerste werkdag na het reces niet alle vragen van Rutger Castricum even goed te pareren. Beeld POWNED

Het zomerreces van de Tweede Kamer is voorbij, de verkiezingen komen eraan en dus begon op NPO2 bij POW De Hofbar aan een nieuw seizoen. Presentator Rutger Castricum interviewt hierin Haagse politici alsof hij het cynische broertje van Jaïr Ferwerda is: amicaal maar vilein.

Zo luidde zijn openingsvraag aan Rutte: “Mijnheer Rutte, de laatste keer dat we elkaar spraken had u nog een baan.” De altijd goedlachse Rutte wist deze stekelige opmerking behendig te pareren maar had vervolgens meer moeite met het tegendraadse ‘compliment’ van Castricum: “Ik vind het jammer dat u vertrekt. Het is net als bij Poetin: je weet niet welke gek je ervoor terugkrijgt.”

Ook demissionair landbouwminister Adema kreeg op zijn eerste werkdag na de vakantie een fijne openingsvraag voor de kiezen: “Nu is officieel alles mislukt. Had u niet beter na drie dagen op kunnen stappen?”

Vriendelijker was Castricum voor VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz, die ook ooit bij Powned werkte: “Mag ik nog steeds Dilan zeggen?” Dat mocht van de VVD-coryfee, die vervolgens wel moest uitleggen dat de aandacht voor migratie in het VVD-verkiezingsprogramma geen ‘rukje naar Wilders’ was, zoals Castricum suggereerde.

VVD-partijgenoot Eric van der Burg verzekerde desgevraagd dat hij zich toch echt niet in de kou gezet voelde door zijn eigen partij toen het kabinet viel over zijn spreidingswet. “Ondanks die dolk in uw rug blijft u uw partij trouw?”

Ook Hugo de Jonge wist dat de vakantie voorbij was bij de vraag van Castricum: “U bent jarenlang bespuwd en verguisd door de natie maar nu krijgt uw partijgenoot Wopke Hoekstra een leuk baantje.”

Zo begon het nieuwe seizoen van De Hofbar scherp, maar de aandacht verslapte vervolgens wel bij het lange item over de biomassacentrale in Diemen. Natuurlijk, goed dat er in de Hofbar ook ruimte is om de diepte in te gaan, maar dat soort dossiers pakt Arjen Lubach in zijn Avondshow toch een stuk boeiender aan.

Toevallig was Lubach tijdens De Hofbar bezig met de tweede uitzending van het nieuwe seizoen, dat hij maandag opende met een ijzersterke aflevering – mede dankzij diezelfde Haagse politiek. Op dinsdagavond had hij onder meer een fragment waarin een RTL-journalist aan Wilders vroeg of zijn 25-jarig jubileum als Kamerlid geen mooi moment was om te stoppen. Rutger Castricum mag wel oppassen: hij krijgt concurrentie van parlementaire journalisten die zijn brutale methode hebben gekaapt.

