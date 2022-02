Na de serie nu ook het boek – de keuzes en dromen van boer Ayoub

Beeld ANP

Met Ayoub Louihrani, zo concludeerde Paroolrecensent Han Lips, had Yvon Jaspers er een geduchte concurrent bij. ‘Een Marokkaanse Amsterdammer die laat zien dat niet alle boeren wereldvreemde types zijn, amechtig op zoek naar liefde. Lips dacht: het kan niet anders dan dat Nederland deze jongen massaal in de armen sluit.’

Niet meer dan logisch dat er dan na de zesdelige serie bij KRO-NCRV ook het boek Ayoub komt waarin de aanstekelijke prater zijn verhaal vertelt. Ayoub Louihrani (1997)wist op zijn veertiende al dat hij boer, fellah op z’n Arabisch, wilde worden. Nu werkt hij als invalboer op verschillende veehouderijen en droomt hij van de volgende stap: een eigen bedrijf. Een opvallende jongen in een rode overall, die onder de artiestennaam truefellah vlogt, vorig jaar de Nouri Award won.

Straatschoffie

Het boek begint in Ayoubs vroege jeugd, als hij straatschoffie is in Amsterdam-Oost. Hij had het niet altijd makkelijk had tussen leeftijdsgenoten vanwege zijn afkomst en uiterlijk. Als beginnende boer werd hij in eerste instantie vaak afgewezen vanwege zijn Marokkaanse achtergrond en nog steeds moet hij soms vechten voor zijn plek. Zelfs zijn beste vrienden begrepen niet waarom hij koos voor een leven tussen de koeien.

Het heeft hem veel doorzettingsvermogen gekost om zijn droom waar te kunnen maken. In een interview in Het Parool vertelde hij vorig jaar over de verleidingen op straat van alcohol, roken en drugs en zijn besluit een andere weg te kiezen. Op de mbo-opleiding veehouderij in Alkmaar kwam hij terecht tussen ‘allemaal witte jongens uit dorpen in de omgeving. “Hoe vaak hadden ze een Marokkaan van dichtbij gezien? Ja, Misschien in Opsporing verzocht.”