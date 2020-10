Na de persconferentie gauw naar de apotheek voor meer antidepressiva

Premier Rutte en zorgminister De Jonge. Beeld ANP

Je wist wat er komen ging: een bak ellende. Die wetenschap maakte het niet makkelijker verteerbaar. Vier weken lang een gedeeltelijke lockdown. En misschien nog langer. En dat is dan nog maar de tweede golf.

Na alle kritiek over warrigheid en gebrek aan leiderschap was Rutte zoals je mocht verwachten: sober, zonder franje en ingestudeerde oneliners over dat dekselse coronavirus. De hamer waarmee het virus moet worden platgeslagen was de meest frivole beeldspraak die hij zich permitteerde. Hij haalde de gebiedende wijs van stal om ons te vermanen: “Wees die realistische Nederlander die opstaat en zijn verantwoordelijkheid neemt als het erop aankomt. En dat is nu.”

Zoals gebruikelijk moesten we voor het tweede deel van de persconferentie uitwijken naar NPO Nieuws, vanwege de merkwaardige gewoonte bij BNNVara om halverwege terug te gaan blikken. In dat tweede deel probeerden journalisten tevergeefs Rutte en De Jonge te laten erkennen dat ze eerder in actie hadden moeten komen. Met onnavolgbare rekensommetjes hield De Jonge vol dat de maatregelen van eind vorige maand misschien nog wel effect gaan hebben, maar dat hij daar niet langer op wilde wachten.

Een meevallertje is dat de sportscholen openblijven. En dat de eeuwige mondkapjesdiscussie is beslecht. Toch somberde Lips over de voorspelbare discussies die in het verschiet liggen; juristen die de nog op te stellen mondkapjeswet niet in de haak vinden. En de haviken van het RedTeam die er schande van spreken dat kinderen nog naar school mogen en dat vier personen in een huis veel te veel van het goede is.

Het ging allemaal langs mevrouw Lips heen. Die had haar kop in het zand gestoken en was naar de sportschool gegaan. Wel had ze alvast het restant antidepressiva uit de eerste lockdown gemonsterd en vastgesteld dat aanvulling noodzakelijk was. En Lips zelf? Die ging de rest van de avond Netflixen.