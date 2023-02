Na de dood van Gina Lollobrigida en onheilstijdingen: tijd om Notre-Dame de Paris opnieuw te bekijken

Esmeralda (Gina Lollobrigida) krijgt asiel bij Quasimodo (Anthony Quinn) in ‘Notre-Dame de Paris’, 1956.

Twee weken geleden waren we nog maar negentig seconden verwijderd van een nucleair armageddon dat alles en iedereen tot radioactieve as zou reduceren. De onheilstijding stond in een paar kranten in de kantlijn afgedrukt, half verduisterd onder de slagschaduw van het harde nieuws van de dag. De nucleaire noodklok luidde op andere nieuwskanalen slechts een paar seconden, alsof het een berichtje over een reuzenpompoen of een hagedis met drie koppen was. Het herinnerde aan het journaalbericht in de Amerikaanse mediasatire The Kentucky Fried Movie (1977): ‘Moskou staat in brand, raketten naderen New York. De film begint om elf uur.’

Was de onheilstijding een reuzenpompoen op twee poten? Niet bepaald. Het bulletin van het internationale genootschap van atoomwetenschappers publiceert sinds 1947 jaarlijks de stand van de wijzers op de zogenoemde Doomsday Clock. Die wijzers stonden nooit zo dicht voor middernacht als nu: op de Doemklok zijn we negentig seconden verwijderd van een nucleaire catastrofe. Misschien is die klokmetafoor niet meer van deze tijd. Misschien moeten atoomgeleerden die noodklokken luiden niet steeds de wijzers verzetten. Dat roept alleen maar argwaan op. Of onverschilligheid.

Op het kapotte horloge dat na het nucleaire bombardement in Hiroshima werd gevonden is het nog steeds kwart over acht in de ochtend. Maar 6 augustus 1945 is inmiddels lang geleden, vooral als je het in TikTokjaren bekijkt. Dat doen atoomwetenschappers niet. Die zijn niet kort van memorie of aandachtsspanne, maar volledig doordrongen van het daadwerkelijke gevaar dat een nucleair arsenaal in dubieuze handen vertegenwoordigt.

Vladimir Poetin legde in zijn onzalige oorlog meteen een dubieuze belangstelling voor de kerncentrales in Oekraïne aan de dag. Hij verkondigde afgelopen week nogmaals dat hij echt bereid is om alle wapens in te zetten. Wij zijn de kinderen van Satan, Stalin was een fijne vent en Vladimir is boos en gefrustreerd. Hij maakte een nerveuze indruk.

Geen zorgen: de film begint om elf uur.

Vijf voor twaalf

Mijn vader was negen jaar ouder dan de atoombom. Het antieke vestzakhorloge dat in zijn atelier hing heeft in de afgelopen eeuw nooit getikt, maar hij heeft de wijzers zelf op vijf voor twaalf gezet. Het erfstuk hangt inmiddels vijftien jaar naast mijn draaitafel en functioneert nog prima: het is altijd vijf minuten voor middernacht wanneer ik een plaat opzet. Omdat mijn vader de bombardementen op Eindhoven had meegemaakt. Omdat hij pacifist werd en altijd zorgen over de wereld had.

De huidige negentig seconden zijn hem bespaard gebleven. Het kantlijnbericht zou hem geraakt hebben, net als het overlijden van Gina Lollobrigida dat eraan voorafging. Toen ik een poster van Marilyn Monroe in mijn tienerkamer ophing biechtte hij een stille liefde voor de Italiaanse filmster op. Die van de klokkenluider van Notre-Dame? “Ja jongen, die had je in de bioscoop moeten zien in Technicolor!” Het was behelpen: ik zag Notre-Dame de Paris (1956) thuis op een oud zwart-wittoestel, niet in het brede cinemascope formaat en niet in schitterende kleuren.

Omdat de noodklokken luidden en de filmster het dodenrijk betrad, was het hoog tijd voor een hernieuwde kennismaking met de fraaiste verfilming van de roman van Victor Hugo. Mijn vader kreeg snel gelijk: wat een schitterende kleuren en wat een schitterende ster!

Gaandeweg dwaalden de gedachten af van het verleden omdat ik de gebochelde Anthony Quinn in het Frans luid en duidelijk ‘Asiel! Asiel!’ hoorde roepen, toen hij de voor hekserij veroordeelde Lollobrigida de kerk in droeg om haar executie te voorkomen. De spelling is anders maar ‘asile’ is asiel.

Geen bochel maar ook pech

Was er geen andere klokkenluider die asiel aanvroeg? Had die geen bochel maar ook pech? Edward Snowden heeft inderdaad geen bochel en ook pech. Nadat hij over de omvangrijke surveillancepraktijken van de Amerikaanse en Britse geheime diensten uit de school had geklapt, strandde de voortvluchtige klokkenluider in 2013 in Moskou. Vorig jaar werd hij tot Russisch staatsburger genaturaliseerd. Het lijkt mij beter om in de Notre-Dame asiel te krijgen, zelfs wanneer het dak lekt. Daar wordt aan gewerkt, net als in Notre-Dame de Paris.

De film begon om elf uur. Toen Quasimodo twee uur later naast de dode Esmeralda lag, meldde CNN dat de Amerikanen een Chinese spionageballon hadden neergeschoten. Het gevaarte was nota bene over de kernwapensilo’s in Montana gevlogen. Zou het nog steeds negentig seconden tot middernacht zijn, of waren we nu nog maar tachtig seconden van het einde verwijderd?

Ik zette een laatste plaat op en zag dat het nog steeds vijf minuten voor twaalf was. Er was helemaal niets veranderd.

De restauratie van Notre-Dame de Paris verscheen op blu-ray en dvd (Studio Canal).