Na dat onbevredigende einde volgt nu een geslaagd winters weerzien met Dexter

Het slot van de misdaadserie rond Dexter Morgan kon weinig fans bekoren, en werd zelfs omschreven als het meest onbevredigende slot ooit van een serie. Nu is de seriemoordenaar terug in nieuwe omgeving, maar zijn verleden laat hem niet met rust.

Acht jaar geleden kwam er na acht seizoenen een voorlopig einde aan Dexter, de populaire misdaadserie rond forensisch expert én seriemoordenaar Dexter Morgan (Michael C. Hall). In het felle licht van zijn woonplaats Miami wist de geslepen bloedspattenspecialist bijna honderd afleveringen uit handen van zijn politiecollega’s te blijven, inclusief die van zijn zus Debra Morgan (Jennifer Carpenter), terwijl die ook een briljante rechercheur was.

Dat werd per seizoen onwaarschijnlijker en in het laatste seizoen werd het Dexter dan ook te heet onder de voeten in Miami. Nadat hij zijn zus uit de weg had gewerkt, vluchtte hij naar Oregon waar hij als houthakker ging werken. De kijker kon meevoelen met de uitgebluste blik van Dexter in het laatste shot van de serie, want dit was het meest onbevredigende einde van een serie ooit, tot Game of Thrones die oneervolle vermelding overnam.

Maar acht jaar later zien we in Dexter: New Blood de gevluchte Dexter terug in het fictieve plaatsje Iron Lake, in Upstate New York, waar hij onder de naam Jim Lindsay een braaf burgermansbestaan leidt. Hij is weliswaar werkzaam in een wapenwinkel, maar die voorziet vooral jagers van wapens; de misdaad in het besneeuwde dorp blijft beperkt tot gestolen taarten en andere kwajongensstreken.

Brave burgerman

Brave burgerman Jim heeft nota bene een vriendin die bij de politie werkt, de kordate Angela Bishop (Julia Jones), en gaat godbetert wekelijks met haar linedancen in het lokale café. Het moorden heeft hij al jaren afgezworen om niet op te vallen, maar zoals dat gaat in een misdaadserie: het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Jims zelfgekozen saaie leventje wordt opgeschrikt door twee ingrijpende gebeurtenissen. Allereerst worden zijn moorddadige tendensen uit hun winterslaap gewekt door de komst van het arrogante rijkeluiszoontje Matt Caldwell, die het bloed onder de nagels vandaan haalt. Wanneer deze Matt ook nog het een en ander op zijn kerfstok blijkt te hebben, besluit Jim net als vroeger – toen hij onder de naam Dexter in Miami afrekende met moordenaars – het recht in eigen hand te nemen. Maar hij mist routine dus laat hij steken vallen.

Een even ingrijpende gebeurtenis is de komst van Jims tienerzoon Harrison (Jack Alcott), die hij ooit in Miami achterliet toen hij nog Dexter heette. Harrison heeft na lange omzwervingen zijn vader weten op te sporen, maar het weerzien in het winterse Iron Lake is verre van warm. Jim alias Dexter is als de dood dat de komst van Harrison zijn ware identiteit zal onthullen, en dan hij heeft zijn politievriendin het een ander uit te leggen.

Geesten uit het verleden

Zo wordt in de eerste afleveringen van Dexter: New Blood niet alleen een nieuw universum gepresenteerd dat haaks staat op het tropische grootstedelijke Miami uit de eerdere seizoenen, maar wordt de hoofdpersoon ook geconfronteerd met diverse geesten uit zijn verleden. Letterlijk, want zijn vermoorde zus Debra valt de getroebleerde moordenaar-in-ruste op de haar kenmerkend vuilbekkende wijze voortdurend lastig met sarcastisch commentaar.

Die geestige stem van zijn geweten maakt de opgepoetste nieuwe kennismaking met Dexter geslaagd genoeg om de vieze smaak van de beroerde ontknoping acht jaar geleden weg te spoelen.

Dexter: New Blood Misdaadserie

Regie: Marcos Siega e.a.

Met: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, Julia Jones, Jack Alcott

Te zien: op NPO Plus en op NPO vanaf 3 januari