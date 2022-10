Na Annemaries dood ging Marijn hardlopen, in de hardloopkleren van haar vriendin

2 doc Overgave. Beeld -

Eigenlijk hield documentairemaker Marijn Frank helemaal niet van hardlopen. Sterker nog: ze vond het verschrikkelijk. Hardlopen was meer iets voor haar beste vriendin Annemarie, met wie ze opgroeide en die tegelijk met haar moeder werd. En die overleed aan kanker, 36 jaar nog maar. Een heftige, traumatische ervaring, die Frank van haar sokken blies. Na Annemaries dood ging zij daarom hardlopen, in de hardloopkleren van haar vriendin. “Het is alsof ik je aantrek.”

Ze filmde het. Het is te zien in de film Overgave, die maandagavond werd uitgezonden op NPO2. Een parel van een documentaire, waarin heen en weer wordt geschakeld van de tijd dat Annemarie ziek was naar de tijd daarna, als Frank alleen nog maar een goed gevoel krijgt van pijn in haar benen en de uitputting van een duurloop.

Ze loopt de routes na die Annemarie ook liep. Met looptrainer Hesdy, de trainer die Lips iedereen toewenst die iets te verhapstukken heeft, bereidt ze zich voor op de marathon van Berlijn. Rouwen en rennen. Lopen als uitweg. “Als ik ren, heeft niemand meer last van me.”

Overgave is een aaneenschakeling van intens verdrietige beelden. Een jonge moeder die verjaardagskaarten schrijft voor haar dochtertje, voor als ze er straks niet meer is. De angst op de dag voor een operatie. Het had zo maar te veel kunnen zijn. Als het ook maar even fout was gegaan, was het een larmoyant geheel geworden, maar Frank heeft ervoor gezorgd dat Overgave veel meer is dan angstige ervaringen op film. Ja, het komt hard binnen, de angst om de grip kwijt te raken. Als de paniek het bijna overneemt, gaat ze rennen. Prachtig in beeld gebracht, geen woord te veel of te weinig. Invoelbaar van begin tot eind. Frank heeft een monument opgericht voor Annemarie en hun vriendschap.

Reageren? hanlips@parool.nl