Na anderhalf uur geen idee wat een goede moeder is

Goede Moeders heet de anderhalf uur durende documentaire die 2Doc woensdag uitzond over de prangende vraag wat er mis is met de jeugdzorg in dit land. Zwangere vrouwen die bang zijn zomaar hun baby’s kwijt te raken, terwijl ze zo hun best hebben gedaan hun leven op de rit te krijgen, ronkte de aankondiging. Krijgen zij een nieuwe kans?

Kom, dacht Lips, en hij ging er eens goed voor zitten.

In beeld Rianne. Ze is twaalf weken zwanger en kijkt met wijd opengesperde ogen in de camera. Wat is haar grootste angst? “Dat ze deze ook meenemen.”

We zien ook Angelique, wier kind na de bevalling zomaar uit het ziekenhuis is gehaald. Hoe ze daarna naar huis is gegaan, wil verloskundige Sylvia von Kospoth van haar weten. Gewoon met de bus, zegt ze. “Met een lege maxicosi.”

Lips raakte licht ontdaan. Hij zag een diepvries vol met ongebruikte moedermelk. Hij zag een vader die te horen had gekregen dat hij achterlijk was en vertelde hoeveel pijn hem dat deed. Wie zijn de monsters die zomaar kinderen uit hun huizen slepen, dacht Lips. Wat hebben ze voor zichzelf te zeggen?

Na anderhalf uur wist hij nog niks. Hij had een verloskundige gezien die van verontwaardiging bijkans uit elkaar spatte. Hij had een man gezien, die zichzelf voorstelde als pedagoog en die zonder enige nadere uitleg mocht beweren dat het bij Jeugdzorg in zestig procent van de gevallen fout gaat.

“Het moederschap,” hoorde hij, “dat is een hele diepe oerwens van de vrouw. En dat hebben deze kwetsbaren ook. Als dan je kind wordt weggenomen is er maar één oplossing. Dan ga je het met een volgend kind nog een keer proberen.”

Juist, dacht Lips. Misschien dat ze over dit belangwekkende onderwerp de volgende keer een documentaire kunnen maken waarin wel iedereen aan het woord komt.

