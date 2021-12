Na Ali B nu ook zijn neef Yes-R beroofd

‘Ik en mijn familie (zijn) ongedeerd,’ liet rapper en acteur Yes-R weten in een videoboodschap, nadat hij beroofd was. Beeld ANP

“De geruchten zijn helaas waar, ik ben gisternacht beroofd,” zegt Yesser Roshdy, zoals de rapper en acteur echt heet, in een video tegen zijn 121.000 volgers.

“Ik ga er inhoudelijk niks op zeggen, ik mag er ook niks op zeggen,” vervolgt hij. “De politie doet netjes onderzoek. Ik doe verder ook geen interviews, maar ik vind het wel belangrijk om te laten weten dat ik en mijn familie ongedeerd zijn.” Uiteindelijk ‘is dat het belangrijkst’, voegt hij toe in het bijschrift.

Wat de dief zou hebben buitgemaakt, is niet duidelijk. Wel bracht de politie op zaterdag naar buiten dat er een man in de nacht van vrijdag op zaterdag een man is beroofd op de Schoener in Diemen. Hij werd met een mes en vuurwapen bedreigd door drie mannelijke daders. Ze zijn er daarna vandoor gegaan; er is vooralsnog niemand aangehouden.

Niet de eerste

Yes-R’s neef Ali B werd vorige week door meerdere daders onder dreiging van vuurwapens overvallen in zijn straat. De dieven wilden zijn dure horloge hebben en dat stond hij af. “Omdat ik denk: ja, hoe eerder je het geeft, hoe eerder je er vanaf bent,” zei hij. Ook Ali en zijn gezin maken het goed, los van de schrik.

Ali is lang niet de enige BN’er die is beroofd van een kostbaar horloge; eerder overkwam het ook Gordon en Lil’ Kleine. Criminelen leggen zich in georganiseerd verband toe op het stelen van horloges die in waarde variëren van tienduizenden euro’s tot zelfs tonnen en die door BN’ers vaak trots werden getoond op sociale media. Sinds de reeks overvallen lijkt dat minder te gebeuren.