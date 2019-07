Na 98 saaie minuten bracht knäckebröd verlossing

Studio France Beeld NPO 1

Nederland-Zweden was een slijtageslag, vooral voor de kijker. Lips dreigde in de eerste helft al in slaap te vallen, maar een por van mevrouw Lips hield hem wakker.

De voorbeschouwing was ook al slaapverwekkend voorspelbaar geweest. Als het een keer niet over de teen van Lieke Martens ging, ging het wel over dé wissel. Eindelijk had coach Sarina Wiegman de tegenvallende Shanice van de Sanden vervangen door de beter spelende Lineth Beerensteyn.

Was Jeroen Stekelenburg dus tevreden nu die slepende kwestie was opgelost? Nee, hij vroeg Wiegman waarom ze nu pas wisselde en niet een paar wedstrijden eerder. Zo maakte hij een slepende kwestie nog slepender. Overigens werd Beerensteyn tijdens de wedstrijd toch weer gewisseld voor Van de Sanden en hield Martens’ teen haar na de rust op de bank, dus die kwestie sleept nog wel door tot de finale.

In de rust was de stemming in Studio France landerig. Sjoerd van Ramshorst gaf een voorzet: “Als er al een land aanspraak maakte op de overwinning…” Pierre van Hooijdonk kopte in: “…dan waren dat wij… zeker niet!”

Commentator Jeroen Elshoff wist in de verlenging ook niet meer wat hij moest verzinnen. Lips hoorde hem in de 98ste minuut zeggen: “Het is nog niet het kraken van knäckebröd dat we horen, maar het piept wel een beetje.” Dat had hij van Lips eerder mogen zeggen, want tien seconden later was het raak, dankzij een schot van Jackie Groenen.

Oud-international Daphne Koster pinkte in Studio France na afloop een traantje weg: “We komen van zo ver!”

“Dit is wel een momentje Daphne,” zei Van Ramshorst ten overvloede. En dat was het: één momentje in een lange slijtageslag.

