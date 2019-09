Na 64 schaapjes tellen was Anna nog niet moe

De Slaapservice, NPO 3. Beeld Vpro

Slecht slapen is het nieuwe roken, als Lips de alarmerende verhalen in de media moet geloven. Nu ligt Lips zelden naar het plafond te staren, maar mevrouw Lips is een woeler. Het is niet donker genoeg, te warm of iemand ademt te zwaar.

In de nieuwe VPRO-serie De Slaapservice gaat Marijn Frank een nacht logeren bij kinderen die moeite hebben met in slaap vallen, omdat ze piekeren of bang zijn. Dit keer bij Anna, een meisje van een jaar of elf met vrolijke vlechtjes in een wit-roze pyjama en een wit-roze bed.

Frank komt aan in pyjama, blaast haar luchtbed op naast het bed van Anna, kruipt in haar slaapzak en begint rustig met vragen stellen. De camera hangt boven de bedden; dat geeft al snel een intiem gevoel.

Anna zag twee jaar geleden per ongeluk de trailer van horrorfilm It en kan sindsdien slecht slapen. Zelfs lezen in bed doet ze rechtop, zodat ze de hele kamer in de gaten kan houden. Slapen – als het al lukt – doet ze alleen met haar gezicht naar de deur, want stel je voor. Lips had met haar te doen.

Frank tovert steeds nieuwe oplossingen tegen slapeloosheid uit haar knalgroene koffer. De tips zijn serieus, maar worden luchtig uitgevoerd. Bij de tip schaapjes tellen krijgt Anna schaap na schaap, maar met 64 knuffelschapen in bed was ze nog steeds niet slaperig.

Visueel zit De Slaapservice grappig en snel in elkaar, zoals hoort bij een jeugdserie. Net als Taarten van Abel, waarin bakken een middel is om te praten over problemen als pesten of een scheiding, laat De Slaapservice je even binnen in de persoonlijke wereld van een kind. Knap dat het evengoed leuk is voor volwassenen.

Voortaan verplichte kost voor mevrouw Lips, en daarna direct naar bed.

