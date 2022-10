Na 42 jaar afscheid van Orkest van de Achttiende Eeuw: ‘We deden maar wat, het leven leek oneindig’

Sieuwert Verster: ‘Ik heb extreem gelukkige jaren beleefd en dat heeft alles te maken met de collectieve prestatie van het orkest.’ Beeld Jan Mulders

Ruim veertig jaar geleden zei blokfluitist Frans Brüggen tegen Sieuwert Verster: “Luister, ik wil een orkest oprichten. Ik word de dirigent en ik zie jou als directeur voor me.” En voilà, het Orkest van de Achttiende Eeuw was een feit.

Sieuwert Verster (1953) telefoneert vanuit de Église Saint-Roch in Parijs, waar het orkest diezelfde avond moet spelen. Parijs is een van de steden die de musici aandoen tijdens de laatste tournee die Verster organiseert; na 42 jaar neemt hij afscheid van het Orkest van de Achttiende Eeuw. “Ik heb extreem gelukkige jaren beleefd en dat heeft alles te maken met de collectieve prestatie van het orkest.”

Nieuw initiatief

Brüggen en Verster handelden op het juiste moment. Rond 1980 werd de behoefte om de historisch geïnformeerde speelmanier in het orkestenbestel te introduceren, breder gevoeld. De Nederlandse ensemblecultuur bood een fundament voor dit nieuwe initiatief en beide mannen hadden de artistieke en zakelijke capaciteiten om van het Orkest van de Achttiende Eeuw een succes te maken.

“Toen we begonnen, waren er geen afspraken. We deden maar wat, het leven leek oneindig. Het geheim van het succes? Frans, het repertoire en onze structuur. Frans ontwikkelde zich van het begin af aan als een tovenaar, echt fascinerend. Er ging een enorme rust van hem uit, hij nam de tijd. Hij was zelf een blazer: als we met hem werkten, ademde het orkest.”

“We zijn door de 18de en de eerste helft van de 19de eeuw gewandeld, van Rameau en Bach tot Mendelssohn en Chopin, af en toe Schumann. We hebben de wereld van opera en muziektheater betreden, alles was steeds anders, maar we bleven trouw aan onze eigen muzikale periode – en doen dat ook nu. Anders zouden we in de val lopen die we andere orkesten kwalijk namen: oude muziek slecht geïnformeerd spelen en nieuwe muziek zonder liefde. We kennen een structuur op projectbasis, die ervoor zorgt dat we niet steeds bij elkaar zijn. We komen zo’n zes keer per jaar samen, het wordt nooit sleur.”

Piano, viool en klarinet

Op de middelbare school besloot Sieuwert Verster dat hij verder wilde in de muziek. Componeren, het allerhoogste, zat er niet in. Hij speelde piano, viool en klarinet, maar beroerd. De studies muziekwetenschap en dramaturgie bleken de perfecte oplossing. “In een bouwval in Italië, die Frans had gekocht, zat ik te studeren en ondertussen hield ik de restauratie van het huis in de gaten. Op een dag kwam Frans langs, tussen zijn optredens als blokfluitist door, en vertelde me van de orkestplannen die hij had met violiste Lucy van Dael en vrienden. Opeens was het alle hens aan dek, we gingen de wereld veroveren.”

Verster is altijd daar waar het orkest is. “De orkestschema’s vond ik heerlijk om te maken, handenwrijvend begon ik daaraan. Ik kijk naar een tournee met het oog van een dramaturg: je komt aan, omhelzingen, repetities, hoogte- en dieptepunten, en de boog ontspant weer als je elkaar voor twee maanden gedag zegt. Nu doet mijn opvolgster, Kate Rockett, dat, zij is geweldig. Ze is trombonist en musicoloog, ze weet van wanten. Laatst was ze aan het overleggen met de eerste violen, ik kwam binnen en moest even slikken: oei, dacht ik, dat is nu haar taak. Ik ga dat enorm missen.”

Gevulde koeken

“In een orkest moet je fantastisch kunnen spelen, maar dat is niet alleenzaligmakend. De collegiale verhoudingen blijven ongelofelijk belangrijk in zo’n collectief. Waar ik nog het meest trots op ben: het gaat nooit over geld. Ik betaal de gevulde koeken, de trein en de overnachting, verder verdient iedereen, ook de dirigent, hetzelfde. Het gaat altijd over wat we gaan spelen en met wie. Het oorspronkelijke enthousiasme is er nog steeds onder de musici. Het bijzondere van dit gezelschap zijn de verwondering en de vriendschap, die zijn overeind gebleven.”

Ruim vier decennia zijn ze al bezig, maar zo voelt het niet voor Verster. Zijn werk is geen dag hetzelfde geweest, iedere keer was er een nieuwe uitdaging. Halen we het, het duizendste concert, de honderdste tournee? “Ik heb nooit overwogen om ander werk te gaan doen. Als ik een eervolle uitnodiging kreeg, hoefde ik niet langer dan vijf minuten na te denken. Er is een groot verschil tussen in iets bestaands terechtkomen of iets mee helpen opbouwen. Als je samen bouwt, is het nooit af, er zijn altijd nieuwe kansen en mogelijkheden, nieuwe gebieden te veroveren. Dat geldt ook voor mijn eigen toekomst. Ik ga tijd besteden aan Attacca, mijn modernemuzieklabel, en ik wil weer documentaires maken. Die 42 jaar Orkest van de Achttiende Eeuw klinkt lang, maar niet voor mij. Ik ben iemand van de lange relaties, ik ben al 64 jaar verliefd op dezelfde vrouw.”