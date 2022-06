Na 41 jaar valt het doek voor De Dijk: dit zijn tien sleutelmomenten

De Dijk, met links Huub van der Lubbe, begin jaren tachtig. Beeld ANP

1. Stampei treedt op in het Drieluik in Zaandam (1975)

Voor De Dijk was er Stampei, uit Zaandam. Mooi moment, dat eerste optreden in het plaatselijke jongerencentrum, maar voor de Nederlandstalige, behoorlijk funky muziek van de groep van de latere De Dijkleden Huub en Hans van der Lubbe is weinig belangstelling. In zes jaar tijd verschijnt van de groep slecht één single: Blij dat het morgen maandag is.

2. De Dijk heeft een hitje met Bloedend hart (1982)

Stampei gaat verder als De Dijk en debuteert in het voorprogramma van Raymond van het Groenewoud in Paradiso. De eerst single van de groep wordt later een echte nederpopklassieker, maar blijft in 1982 steken in de tipparade. De Tros neemt aanstoot aan het tekstgedeelte waarin Van der Lubbe de ik-figuur aan diens kont laat krabben. Voor een tv-opname dient hij daarom te zingen: ‘Ik krab wat aan mijn hond.’ Hij verrast de makers van het tv-programma Nederland Muziekland (Veronica) door aan het einde van een uitvoering van Bloedend hart een echt bloedend (koeien)hart uit zijn binnenzak te halen.

3. Huub van der Lubbe heeft een rol in De aanslag (1986)

Ja, acteren kan Van der Lubbe ook. Dat heeft verder niet veel met De Dijk te maken, maar het is een mooie afwisseling van zijn muzikale activiteiten. In de met een Oscar onderscheiden verfilming van Harry Mulisch’ boek De aanslag speelt Huub van der Lubbe een fascist. Eerder heeft hij een rol in de Wolkersverfilming Brandende liefde.

4. Mag het licht uit bereikt de 23ste plaats van de Top 40 (1986)

De beginjaren van De Dijk gaan hortend en stotend. Platenmaatschappij Dureco laat de band vallen, maar eenmaal onder contract bij Phonogram komt er vaart in het verhaal. Met Mag het licht uit heeft de groep zijn eerste hit te pakken. De combinatie van Nederlandstalige teksten en Amerikaanse klinkende muziek slaat aan.

5. Het album Live verschijnt (1990)

Platen maakt De Dijk in zijn lange bestaan genoeg, maar het is toch vooral het podium waar Van der Lubbe en de zijnen het allerbest tot hun recht komen. Het album Live, dat uiteindelijk met platina wordt onderscheiden (in die tijd nog goed voor 100.000 exemplaren), is de perfecte opmaat tot een decennium waarin vooral heel veel wordt opgetreden. Overal en nergens, maar vooral in Paradiso. In 1999 last de groep een sabbatical in.

6. JB Meijers produceert het album Zevende hemel (2000)

JB Meijers, multi-instrumentalist maar vooral bekwaam op de gitaar, blijft lang als los-vast lid aan de groep verbonden. Prima muzikanten natuurlijk, die mannen van De Dijk, en na al die jaren uitstekend op elkaar aangespeeld, maar de bijdragen van ‘JB’ geven de band nieuwe vleugels. Dat hij een stuk jonger is dan de anderen werkt ook goed.

7. Solomon Burke en De Dijk nemen samen Hold on tight op (2010)

Soulzanger Solomon Burke was in hun jeugd al een held van de gebroeders Van der Lubbe. Voor het album Hold on tight staat Huub bereidwillig de microfoon af aan zijn Amerikaanse collega. Eens te meer maakt de plaat duidelijk hoezeer de Nederlandse groep bedreven is in het spelen van Amerikaanse soul. Vlak voor de presentatie van het album in – waar anders – Paradiso slaat het noodlot toe. Bij aankomst op Schiphol overlijdt Burke, 70 jaar oud.

8. Suzanne Raes maakt de documentaire Hou me vast (2011)

In aanloop naar het dertigjarig bestaan volgt documentairemaker Suzanne Raes een jaar lang De Dijk. De dood van Solomon Burke is daarin een dramatische zwaartepunt, maar ook praat Huub van der Lubbe over zijn twijfels of hij wel door wil met de band. Het hakt er bij zijn collega’s, die niet van stoppen willen weten, hard in.

9. Hugo Logtenberg schrijft de bandbiografie Achter de dijk (2021)

Een goed boek over De Dijk, dat was er na al die jaren nog niet. NRC-Journalist en Op 1-presentator Hugo Logtenberg vult het gat met Achter de dijk. Zo’n 140 betrokkenen spreekt hij voor het boek waarin hij onderzoekt hoe de band zó lang zó succesvol kon zijn. Tegen Het Parool zegt hij: ‘Ik heb niks met Nederlandstalig, ik heb alleen maar wat met De Dijk. Dat komt door de teksten, door Huub van der Lubbe, door dat engagement. Die mannen willen iets met de wereld.’

10. De Dijk maakt bekend ermee te stoppen (2022)

Het is een verrassing, maar nou ook weer niet een heel grote verrassing. Bijna 70 is Huub van der Lubbe en hij vindt het mooi geweest. En zonder Huub van der Lubbe geen De Dijk natuurlijk. De anderen zijn het er ook dit keer niet mee eens, zegt hij in de Volkskrant: “Die zeggen: wat is er mis met gewoon blijven doen waar we goed in zijn? Eén kant van mij zegt ook dat we tot de laatste snik moeten doorgaan. Maar ja, ik ben 69. Je hebt geen zeven levens, je hebt er niet eens twee. Ik heb veel gepropt in dat ene leven van me dat ik dan wel heb, maar al dat heen en weer hollen. dat hoeft voor mij niet meer.”

Het recente overlijden van collega’s en generatiegenoten Jan Rot, Henny Vrienten en Arno Hintjens confronteerde hem nog eens met de tijdelijkheid van alles, hoewel zijn besluit te stoppen met De Dijk toen al was gevallen. Wel van rechtstreekse invloed op het besluit is de tinnitus waaraan hij, als zoveel muzikanten, al jaren lijdt. Na 41 jaar valt het doek voor De Dijk. Er volgt, vanzelfsprekend eigenlijk, nog wel een afscheidstournee.