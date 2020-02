Na 30 seizoenen GTST staat Laura nog tamelijk vrolijk in het leven

Goede tijden, slechte tijden. Beeld RTL 4

Het gaat niet goed met GTST, hoor je alsmaar. De kijkcijfers zijn ‘dramatisch’ en het zou slechts een kwestie van tijd zijn voor RTL-baas Peter van der Vorst de stekker eruit trekt.

Dat zal allemaal best, maar je kunt het ook anders bekijken, namelijk dat het een godswonder is dat nog altijd zo’n miljoen mensen iedere avond verwachtingsvol klaarzitten om te zien welke drama’s zich afspelen in Meerdijk.

Eigenlijk is de hoeveelheid kijkers het minst interessante cijfer van Goede tijden, slechte tijden. Veel boeiender: GTST gaat al dertig seizoenen en 6195 afleveringen mee. Dat is zo’n tweeduizend uur televisie. In die tijd zou je twaalf keer Het Bureau van Voskuil uit kunnen lezen, of heen en terug kunnen lopen naar Oezbekistan, maar een aanzienlijk deel van Nederland kiest er dus voor om al die tijd te besteden aan het kijken van een soapserie.

Ook verbijsterend: Jette van der Meij speelt sinds de eerste uitzending in 1990 de rol van Laura, en had sindsdien relaties met Robert Alberts, zijn broer Jef Alberts, haar eigen zoon Dennis Alberts, Daniël Daniël, Tessel van Benthem, Stan Nijholt, Philip van Alphen, Victor Donker, Guus Tuinman, Rutger Goedhart en Stanley Mauricius. Ze werd tientallen keren bedrogen, verloor meerdere kinderen, zat in een sekte, overleefde talrijke moord­aanslagen en staat ondanks al die ellende wonder boven wonder nog steeds tamelijk vrolijk in het leven.

Vanwege de teruglopende kijkcijfers – ooit keken twee miljoen mensen, das war einmal – heeft de RTL-leiding vorig jaar ingegrepen. De verhaallijnen moesten herkenbaarder worden. ‘Minder wijn in de Rozenboom, meer broodjes kaas aan de keukentafel,’ verordeneerde Van der Vorst, die ook nog een hondje de serie in fietste. Van Lips hoeft dat niet zo. Laat Laura nog een keer ontvoerd ­worden in een ufo en GTST kan nog jaren door.

