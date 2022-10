Mysterie-komedie ‘Amsterdam’ viert de gekkigheid, maar waarschuwt te weinig tegen facisme

David O. Russell ziet excentrieke lichtzinnigheid als het tegengif voor fascisme. Het uitgekiende Amsterdam is een film die op papier zou moeten werken, maar in praktijk tegenvalt door de vreugdeloze vertolking van de hoofdrolspelers.

De geschiedkundige mysterie-komedie Amsterdam is een waarschuwing voor wat er kan gebeuren als we met z’n allen de verkeerde kant op kijken. Het verhaal begint wanneer oude vrienden dr. Burt Berendsen (Christian Bale) en advocaat Harold Woodman (John David Washington) de schuld krijgen van een moord die ze niet hebben gepleegd. In de chaos die volgt vlak nadat een jonge vrouw (Taylor Swift) onder een rijdende auto wordt geduwd, geeft de echte moordenaar het duo de schuld, waar de omringende menigte en de politie zich al snel bij aansluiten.

Afleiding

Amsterdam gaat over kijken. Burt heeft een glazen oog, het resultaat van een granaatscherfverwonding die hij opliep in de Eerste Wereldoorlog, dat voortdurend uitvalt. Een verrassend aantal mensen dat het duo ontmoet in de poging om hun naam te zuiveren, is geobsedeerd door vogelspotten, een hobby die ‘je dwingt te beslissen waar je naar kijkt’.

Als Amsterdam gaat over het kijken in de juiste richting te midden van chaos, is de film zelf een lange afleiding. Regisseur, scenarist en producent David O. Russell (Silver Linings Playbook, American Hustle) zet alles in om het publiek te doen duizelen: freeze frames, tekst op het scherm, een plot dat heen en weer beweegt tussen 1918 en 1933 en telkens zijweggetjes inslaat, bijrollen vertolkt door sterren als Anya Taylor-Joy, Rami Malek, Chris Rock en Robert De Niro.

‘Veel hiervan is echt gebeurd,’ vertelt tekst op het doek ons voordat de film begint. Maar het verhaal is niet zo bijzonder als deze zin ons doet geloven. Het grootste deel van de film is een klus om doorheen te komen: scènes duren te lang, de personages leggen het publiek in omslachtige dialogen uit wat er net is gebeurd, en de onnodig ingewikkelde verhaalstructuur is eerder vervelend dan interessant.

Regisseur, scenarist en producent David O. Russell. Beeld Jeff Spicer/Getty Images

Een goochelaar leidt het publiek doorgaans af om een truc vlak onder zijn neus te kunnen uithalen. Russell probeert hetzelfde te doen. Maar als de afleiding zo lang duurt en zo vreugdeloos wordt uitgevoerd, beginnen de ogen van het publiek af te dwalen. Dat wil zeggen: de uiteindelijke onthulling van het mysterie komt niet als een verrassing. Het is zelfs zo duidelijk, dat de vanzelfsprekendheid van het mysterie het doel van de film lijkt te zijn. Dat zou een scherpzinnige observatie kunnen zijn over de politieke situatie in de Verenigde Staten als de film verder niet zo vermoeiend was.

Viering van gekkigheid

Amsterdam heeft een verraderlijk luchtige toon. Het verhaal zit vol eigenaardigheden en excentriciteiten. Soms lijkt de film meer een viering van gekkigheid dan een waarschuwing tegen fascisme. Valerie (Margot Robbie), een ‘briljante maar gestoorde vrouw’ (gaap) die Burt en Harold verzorgt in een Belgisch ziekenhuis waar ze worden behandeld voor hun oorlogswonden in 1918, maakt kunstwerken van granaatscherven. Logge theepotten en kopjes met gekke uitstulpingen, bijvoorbeeld. Samen zingen de drie ‘onzinliedjes’, waarbij ze willekeurige woorden aan elkaar rijgen. Die liedjes ‘horen nergens op te slaan, maar maken ons blij’, zo leggen ze uit.

De meanderende plot en het relatief eenvoudige einde doen denken aan het werk van Wes Anderson. In zijn handen zou de samenvoeging van politieke waarschuwing en viering van vrolijke zinloosheid misschien wel hebben gewerkt, maar in Russells regie vertaalt het geluk waar de drie constant over spreken zich nooit naar het scherm. Ze beleven de beste tijd van hun leven in Amsterdam, waar Valerie en Harold samen kunnen zijn als interraciaal stel, maar dat geluk zien we nooit op scherm. We horen er alleen over.

De film draait om vreugde en liefde, maar alle uitingen daarvan voelen geforceerd aan. Dat komt grotendeels door de bewust ingetogen manier van acteren, waarbij de teksten vlak worden uitgesproken en de gezichten strak worden gehouden in de meest bizarre situaties,. Het heeft ook iets te maken met het gebrek aan chemie tussen de hoofdrolspelers. In ieder geval maakt Russells bewust ironische benadering van een verhaal dat gevoel ziet als het tegengif voor ongelijkheid Amsterdam weinig overtuigend.

Amsterdam Wie naar Amsterdam gaat om de stad op beeld te zien, zal teleurgesteld worden. De hoofdpersonen maken wel degelijk een uitstapje naar Amsterdam, maar meer dan een secondenlang shot door het raam van hun appartement zien we niet van de Amsterdamse straten. In de film is de stad dan ook meer een symbool voor vrijheid dan een echte plek. Dat is trouwens niets nieuws: in The Fault in Our Stars wordt Amsterdam bijvoorbeeld ook neergezet als een uitstapje van de nare werkelijkheid. The Goldfinch richt zich meer op de ruwe kant van de stad, maar ook die film zet de stad neer als een magische plek.