My generation @ war is Oekraïne toegesneden op de Instagramgeneratie, en dat werkt

In het vijfdelige My generation @ war toont AvroTros portretten van jonge Oekraïners die moeilijke beslissingen moesten nemen toen Rusland in 2022 hun land binnenviel. In de eerste aflevering, getiteld Vechten of vluchten, zien we de verhalen van Olha en Taisiia, die totaal verschillende besluiten namen na de inval.

Olha Bihar (31), een succesvolle advocate en moeder van een zoontje van drie jaar, sloot zich aan bij het Oekraïense leger. Dat had ze in 2014 al willen doen, toen Rusland de Krim binnenviel: “Het ergste jaar van mijn leven.” Maar toen mocht ze dat als vrouw nog niet. Nu wel: “Nu kan ik wraak nemen voor 2014.”

Dat doet ze als eerste luitenant, tevens commandant van een mortierbataljon bij Bachmoet. Ze verloor vier van haar mannen bij de felle strijd in Bachmoet waar ze drie dagen in een cementfabriek tegenstand moest bieden aan een overmacht van Russische soldaten. Toch is ze niet verbitterd, integendeel: “Mijn leven is veranderd, maar ik kan niet zeggen dat het minder leuk is. Meer adrenaline, interessanter. Het voelt alsof ik de held ben in een film,” zegt ze lachend.

Aan haar zoontje denkt ze liever zo min mogelijk. “Als je aan je kind denkt, word je soft en dan is het moeilijk om te vechten.”

Totaal anders was de reactie van Taisiia Kosenok (21) op het uitbreken van de oorlog. Ze woonde toen nog in Kyiv en was bijna klaar met haar studie psychologie toen ze op 24 februari ’s nachts ineens explosies hoorde. Dus googelde ze ‘explosies in Kyiv’ en las ze dat Poetin een ‘speciale operatie’ tegen Oekraïne was begonnen. Ze nam een afscheidsvideo op en vluchtte naar Amsterdam waar ze op de VU haar studie hoopte af te maken. Toch was ze niet gelukkig in Amsterdam: “Ik wil graag terug, ik voel me een huichelaar.”

Ze ging terug naar haar moeder in Kyiv maar haar schuldgevoel bleef: “Als Oekraïne niet wint, zal ik me mijn hele leven schuldig voelen omdat ik er niets aan gedaan heb.” Met dat trauma kun je als student psychologie wel even vooruit.

Het indrukwekkende My generation @ war is met een snelle montage van veel eigen beeld duidelijk toegesneden op de Instagramgeneratie, maar die nadrukkelijke vormgeving gaat gelukkig niet ten koste van de boeiende boodschap.

