Still uit ‘My first threesome’. Beeld NET5

Het had zo maar behoorlijk ranzig kunnen worden: een documentaire over jonge mensen op zoek naar hun eerste triootje. Lips keek er een uur naar en concludeerde dat My first threesome slechts een heel klein beetje ranzig was. Hij zag voornamelijk frisgewassen types in de Engelse docu die woensdagavond werd uitgezonden op Net5. Keurig uitgelicht en op een prettige manier zichzelf.

Laura (24) uit Londen bijvoorbeeld. Een ongecompliceerde receptioniste die wordt gevolgd in de aanloop naar wat later haar eerste ervaring zal zijn met ‘meerdere mensen tegelijk’. De seks zelf blijft buiten beeld, ‘in verband met de privacy van derden’, maar wanneer ze eenmaal weer buiten staat, blijkt ze laaiend enthousiast.

Een van de geïnterviewden vond dat oudere generaties niet zo moeilijk moesten doen. “Seks is een vorm van sport. Dat heeft helemaal niets met liefde te maken.” Lips was benieuwd hoe de doelgroep van Net5, meisjes van alle leeftijden en geslachten, hier tegenaan kijkt. Old skool als hij is, vond het best een beetje leeg allemaal.

De programmamakers hinkten op twee gedachten: integere televisie of stomende seks? Het resultaat was iets in het midden en daardoor eigenlijk nauwelijks geslaagd te noemen. Aan de andere kant: veel meer mag je niet verwachten van een aangekocht programma dat tegen middernacht wordt uitgezonden op een commerciële zender.

Strikt genomen is My first threesome zo plat als een dubbeltje. Gesprekken met jonge mensen op zoek naar zichzelf en hun seksualiteit. Ze stellen zich kwetsbaar op, maar komen inhoudelijk niet veel verder dan dat ze een triootje graag willen wegstrepen van hun bucketlist. De focus ligt eigenlijk vooral bij de praktische aangelegenheden: hoe vind je eigenlijk iemand voor een triootje? Lips heeft in ieder geval geleerd dat daar nog heel wat bij komt kijken.

