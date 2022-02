Muzikant Mark Lanegan (The Screaming Trees, Queens of the Stone Age) overleden op 57-jarige leeftijd

Mark Lanegan in 2019 tijdens een concert. Beeld WireImage

Hij overleed in zijn huis in Killarney (Ierland) en laat zijn vrouw achter. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend gemaakt.

Lanegan werd in de jaren 80 en 90 bekend als frontman van de rockband The Screaming Trees. Vanwege zijn diepe stem was hij een veelgevraagde gastzanger bij diverse grote bands. Zo was hij te horen op een aantal platen van Queens of the Stone Age. De Ierse muzikant produceerde ook een aantal platen van de groep en ging in 2002 mee op tournee.

Lanegan werkte ook samen met Kurt Cobain. Met de voorman van Nirvana nam hij in 1990 het semi-akoestische album The Winding Sheet op. Later was hij ook lid van The Gutter Twins en maakte hij een veelgeprezen album met Isobel Campbell.

In het boek Devil in a coma, dat eerder dit jaar werd uitgebracht, beschreef Lanegan hoe een coronabesmetting hem drie ellendige maanden in een ziekenhuisbed hield. Na decennia met een zelfdestructieve levensstijl vreesde hij dat covid hem de das ging omdoen.

Lanegan had een lange historie van drugsgebruik, volgens The Guardian was hij ‘rock’s great survivor’.