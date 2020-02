Muzikant Bob Fosko (64) overleden

Bob Fosko. Beeld ANP Kippa

Fosko was zanger van de Raggende Manne, bekend van het nummer Poep in je hoofd. Ook figureerde Fosko in campagnespotjes van de SP en was hij een van de creatieve breinen achter Hakkûhbar, de groep die in 1996 een nummer 1-hit scoorde met het lied Gabbertje. Fosko speelde ook in diverse tv-series. Een van zijn laatste rollen was die van kok in de televisieserie Het geheime dagboek van Hendrik Groen.

In 2019 werd bekend dat Fosko slokdarmkanker had. Onderzoek in het ziekenhuis bracht uitzaaiingen aan het licht. “Het ziet er niet erg gunstig uit allemaal,” zei de zanger vorig jaar januari tegen Het Parool. “Maar in februari beginnen we met chemo. Misschien slaat die aan.”

Stemkunstenares

De op 22 februari vorig jaar geplande release van het tiende album van zijn groep de Raggende Manne, Alles Kleeft, ging gewoon door. Fosko maakte een lijstje van zangers met wie hij op tournee graag wil optreden. “Maar daar wil ik ze niet mee via de krant overvallen. Ik kan al wel zeggen dat Beatrice van der Poel heeft toegezegd; een ware stemkunstenares met wie ik vaak heb gewerkt en die wel van wanten weet.”

Volgens zijn familie heeft hij van zich laten horen zolang het kon en was hij ‘tot de laatste noot positief’. Vrijdag, op zijn sterfdag, werd nog zijn laatste single uitgebracht, genaamd Fluiten.

11 maart zou Groep Fosko in het Amsterdamse Paradiso optreden met het album Van Iets Maken Word Je Blij. Dat optreden is gecanceld, aldus de familie.

Beeld Anne-Marie van Rijn