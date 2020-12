Muziekstudio Electric Monkey in Noord moet deuren sluiten

Kasper Frenkel Frank, oprichter van muziekstudio Electric Monkey in Noord. Beeld Jean-pierre Jans

De lijst van artiesten en groepen die werken of werkten in Electric Monkey is indrukwekkend. Een kleine greep: Caro Emerald, The Gospel Sessions, Douwe Bob, Wende Snijders, My Baby, Di-rect. De leden van jazzgroep New Cool Collective beviel het zo goed in de studio in Amsterdam Noord dat ze er hun albums Elecric Monkey Sessions I en II naar vernoemden.

De studio is het levenswerk van Kasper Frenkel (40), die in 2009 via een makelaar de ruimte aan de Asterweg weg vond, op het bedrijventerrein Buiksloterham, toen nog een echte rafelrand. Met twee vrienden verbouwde hij de opslagloods tot geluidsstudio. Dat duurde langer dan ze dachten, het kostte ook aanzienlijk meer.

Kasper Frenkel (kleinzoon van wijlen Dimitri Frenkel Frank, acteur, regisseur en schrijver): “We dachten in drie maanden wel klaar te zijn, het werden drie jaar. Ik was altijd wel een klusser, maar dit was andere koek. Ik heb er veel voor moeten lenen van familie, heb ook het geld van een erfenis gebruikt. In totaal heb ik er zeker anderhalve ton in gestoken.”

Ennio Morricone

Maar de studio was snel een succes. Bijzonder is de analoge, veelal vintage apparatuur waarvan Kasper Frenkel graag gebruikt maakt. Pronkstuk van de studio is een mengpaneel dat in de jaren zeventig in een Italiaanse studio werd gebruikt bij de opnames van soundtracks van spaghetti-westerns. Zelfs de grote Ennio Morricone heeft er mee gewerkt.

Bij een rondleiding door het complex wijst Frenkel op nog veel meer schatten. Antieke microfoons, een kek jarenzestigorgeltje, buizenversterkers, een viersporenrecorder zoals de Beach Boys gebruikten bij de opnames van hun meesterwerk Pet Sounds; het lijkt bij elkaar bijna een museum. “Ja, misschien moet ik mezelf maar gaan verkopen als museum,” zegt Frenkel mismoedig. “Misschien dat dat de manier is om een nieuwe ruimte te vinden.”

Sinds hij bezoek kreeg van een mevrouw van Being Development, vanaf 2017 de verhuurder van de loods en ook eigenaar van de grond waarop die is gevestigd, staat Frenkels leven volledig op zijn kop. “Ik kreeg te horen dat mijn huurcontract niet zou worden verlengd. April komend jaar, mogelijk mei, moet ik hier weg zijn.”

In dezelfde periode dat hij de studio begon te bouwen, werd ook zijn dochter geboren. “Zij en Electric Monkey, dat waren mijn baby’s. Ik ben echt volkomen van slag. Het voelt alsof er een familielid is overleden.”

In muzikantenkringen zijn het verdriet en de verontwaardiging over het verdwijnen van Electric Monkey groot. Maar het verhaal dat de studio moet wijken voor nota bene een parkeerterrein klopt niet helemaal. Being Development, dat een grote rol speelt in de herontwikkeling van Buiksloterham, vlak achter de chique nieuwbouwwijk Overhoeks, laat weten dat op de Asterweg eerst een parkeerplek ten behoeve van nieuwe kantoorpanden zal worden gecreëerd, maar dat er later woningen worden gebouwd.

Naïef

Met de oorspronkelijke eigenaar van de loods tekende Kasper Frenkel een huurcontract voor vijf jaar, dat later voor eenzelfde periode werd verlengd. “Het idee was dat het daarna stilzwijgend telkens weer voor vijf jaar zou worden verlengd. Achteraf denk ik ook: ik had meteen een contract voor twintig jaar moeten eisen, maar ik had toen geen idee of de studio wel een succes zou worden, ik stond er nogal naïef in.”

Illusies dat Electric Monkey op de een of andere manier op de Asterweg kan blijven, maakt Kasper Frenkel zich niet. Wel hoopt hij dat de gemeente hem kan helpen bij een mogelijke doorstart op een andere plek.

Als geboren en getogen Amsterdammer ziet Frenkel de ontwikkelingen in de stad met lede ogen aan. “Het Amsterdam van nu is een andere stad dan het Amsterdam van mijn jeugd. En Noord is al helemaal snel aan het veranderen. Toen ik de studio begon, zaten we hier nog naast het Shellterrein. Eye en Overhoeks bestonden nog niet. Opeens gingen ze in een razend tempo slopen. Toen ik op een dag vanuit hier het centraal station kon zien liggen, dacht ik: Holy fuck, wat gebeurt hier allemaal en wat betekent dat voor Electric Monkey?”