‘Muts uit,’ zei Maarten van der Weijden gepijnigd, en het was toch lastig om niet aan Jezus te denken

Schrijven over Maarten van der Weijden, die komende week drie keer de Elfstedentocht wil volbrengen, is balanceren op een slap koord. Kritiek leveren op iemand die geld voor kankeronderzoek ophaalt door zwemmend, fietsend en wandelend 200 kilometer af te leggen maakt je vrijwel automatisch tot een harteloze cynicus, maar het is ook onmogelijk om dit evenement te beschrijven en voorbij te gaan aan de Bijbelse pathos ervan.

De komende week zijn de verrichtingen van Van der Weijden iedere dag op televisie te volgen, en met name in het commentaar van Joris Linssen is Jezus Christus nooit ver weg. ‘Dit is een man die lijdt voor ons,’ zei hij zaterdag, zonder een greintje ironie. Van der Weijden zelf: ‘Als ik mijn pijn en zwaarte deel, dan wordt het draaglijker’.

Van der Weijden zwom in 2018 en 2019 ook al door Friesland: de eerste keer strandde hij, een jaar later volbracht hij de tocht der tochten wel. Linssen sprak van een ‘dubbel gevoel’: het is zowel een ‘volksfeest’ als een evenement waarbij iedereen wel denkt aan ‘die rotziekte’. Dat laatste onderstreept Van der Weijden ook zelf waar hij kan: ‘De mensen aan de kant staan daar niet voor mij, maar voor iemand in hun omgeving die kanker heeft’.

Het programma slaagt er wonderwel in om de juiste toon te vinden, waarbij de presentatie van de altijd wat onderkoelde Herman van der Zandt prettig afsteekt tegen de loodzware verhalen van mensen die door kanker zijn getroffen. Kinderen die de ziekte overleefden, familieleden die zijn gestorven, tegen dit soort hartverscheurende verslagen is de meest zwartgallige cynicus niet bestand. Zelfs ‘contentcreator en mediapersoonlijkheid’ Donny Roelvink, bij wie onlangs teelbalkanker werd geconstateerd en die nu een eindje meespartelde, raakte een snaar.

Ondertussen lag Van der Weijden ergens in het Sneekermeer, zijn grote lijden was begonnen. Hij lag een uur achter op schema en het leek hem zwaar af te gaan. De zwemheld stopte even en hield vast aan de boot, er leek een probleem te zijn met zijn hoofddeksel. ‘Muts uit,’ zei hij gepijnigd tegen een verzorger, en het was toch lastig om niet aan Jezus’ doornenkroon te denken.

