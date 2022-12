Musk belooft af te treden als topman van Twitter zodra hij een opvolger heeft gevonden

Sinds Elon Musk Twitter in oktober overnam heerst chaos bij het bedrijf. Beeld Getty Images

De Amerikaanse nieuwszender CNBC meldde dinsdag op basis van bronnen rond het bedrijf al dat Musk actief op zoek is naar een nieuwe topman voor de berichtendienst. Musk vroeg Twittergebruikers in een peiling onlangs al of hij moest vertrekken als topman bij Twitter, nadat hij de sociale media-gigant in oktober voor 44 miljard dollar kocht. Een meerderheid van de mensen die de peiling invulde, meer dan 57 procent, gaf aan dat de miljardair moest aftreden.

Sinds Musk Twitter overnam heerst chaos bij het bedrijf. Hij ontsloeg kort na zijn aantreden meer dan de helft van het personeel, liet een nieuwe versie van de verificatiedienst voor accounts van bekende mensen introduceren die tot grootschalig misbruik leidde, zocht ruzie met Apple over diens app-winkel, en blokkeerde de accounts van meerdere journalisten die kritisch over hem of Twitter schreven.

Naar aanleiding van de ontslagen en het grillige gedrag van Musk besloot de afgelopen weken een deel van de overgebleven werknemers op te stappen. Slechts 30 procent van het oorspronkelijke personeelsbestand werkt nog voor het bedrijf.

Mastodon

Musk besloot onlangs ook om links naar concurrerende diensten te verbieden op Twitter. Concurrent Mastodon, dat voor de overname van Twitter door Musk zo’n 400.000 actieve gebruikers had, is inmiddels naar 2,5 miljoen gebruikers gegroeid.

De advertentie-inkomsten daalden sinds Musk het roer overnam drastisch. Hij is op zoek naar nieuwe investeerders, schrijft The New York Times. Die krant meldde vorige week al dat Twitter al een paar weken geen huur meer betaalt voor het hoofdkantoor in San Francisco en andere kantoren. Musk zou bezig zijn te onderhandelen over een huurverlaging, aangezien het bedrijf financieel in zwaar weer verkeert.